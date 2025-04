Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom

Dana 27.4.2025. godine (nedjelja) na području

1. Grada Lukavca u naseljima: Bokavići, Gornji Bistarac, Donji Bistarac, Podšići, Šići, Modrac, Tabaci, Prokosovići, Bikodže,dio Puračića ( Efendića brdo) Puračić centar, Prosine, te ulice: Omladinska, Podrinjska, Bana Borića i Alekse Šantića u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

Dana 28.4.2025. godine (ponedjeljak) na području

1. Grada Gračanice.

– u naseljima Drijenča, i ulica Mula Dedina u vremenu od 09:30 do 12:00 sati,

– u naseljima Trzna i Brezje u Sokolu u vremenu od 13:00 do 16:00 sati.