Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 27.02.2023. godine (ponedjeljak) na području

1. Grada Srebrenika u naselju Cvijanovići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2. Grada Živinica u naseljima: Ciljuge stara pruga, Golubinjak, Golubinjak – Plane, Višća kamp, Meštrići, Potočari, Višća, Kažalj, Odorovići, Odorovići,Kupjerusi, Čenda, Požar, Jahići, Berići i Zenuni u vremenu od 08:30 do 10:00 sati.

3. Općine Kladanj u naselju Krivajevići u vremenu od 10:00 do 15:30 sati.

Dana 28.02.2023. godine (utorak) na području

1. Grada Tuzle u naselju Donja Grabovica u vremenu od 08:30 do 12:30 sati.

1. Grada Srebrenika:

– u dijelu naselja Dedići u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u dijelu naselja Like u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naselju Seona Polja u vremenu od 10:30 do 12:00 sati,

– u dijelu naselja Seona kod Ordagića u vremenu od 12:00 do 13:30 sati,

– u naselju Seona centar u vremenu od 13:30m do 15:00 sati.