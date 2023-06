Planska isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 13.06.2023. godine (utorak) na području:

Grada Tuzle:

– u ulici Put Križani prema ulici Drage Pavića u vremenu od 13:00 do 15:30 sati,

– u ulicama: Dr. Fuada Idrizbegovića, Slaviničkog odreda od broja do broja 14 te u naselju Hukići od broja 2 do broja 26 u vremenu od 08:30 do 12:30 sati.

Općine Kalesija u naseljima: Kalesija Gornja, Memići, Markovići, Brda, Brezik, Muratovići, Bulatovci, Pahunjak, Jajići, Zukići, Zolje, Zelina, Jelovo Brdo i Gojčin u vremenu od 08:00 do 17:00 sati.

Dana 14.06.2023. godine (srijeda) na području: