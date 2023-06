Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 20.06.2023. godine (utorak) na području Općine Banovići:

– u naselju Durakovići-Omazići u vremenu od 08:30 do 10:00 sati,

– u naselju Omazići-Husanovići u vremenu od 10:15 do 11:45 sati,

– u naselju Beširovići-Omazići u vremenu od 12:00 do 14:30 sati.