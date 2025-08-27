Planska isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 28.08.2025.godine (četvrtak) na području:

1. Grada Tuzle u naselju Tanovići i ulici Oslobodilaca u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

2. Grada Srebrenika u naseljima: Zubovo Brdo, Huremi i Mustafići u vremenu od 08:30 do 16:30 sati.

Dana 29.08.2025.godine (petak) na području Grada Srebrenika u naseljima: Jošak, Dežići, Špionica Srednja, Tutnjevac i Cerik u vremenu od 08:00 do 16:30 sati.