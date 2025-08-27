Planska isključenja električne energije u TK

Jasmina Ibrahimović
Planska isključenja električne energije u TK
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Planska isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 28.08.2025.godine (četvrtak) na području:

1. Grada Tuzle u naselju Tanovići i ulici Oslobodilaca u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

2. Grada Srebrenika u naseljima: Zubovo Brdo, Huremi i Mustafići u vremenu od 08:30 do 16:30 sati.

Dana 29.08.2025.godine (petak) na području Grada Srebrenika u naseljima: Jošak, Dežići, Špionica Srednja, Tutnjevac i Cerik u vremenu od 08:00 do 16:30 sati.

pročitajte i ovo

BiH

Zaboravite šaltere: dokumente odsad potpisujete elektronski

BiH

Dani otvorenih vrata FUP: Policija nije represija, nego partner zajednici

Vijesti

Fizički obračun u Povljani: među privedenima i državljanin BiH

Vijesti

Pripreme za prijevremene izbore u RS, Dodik najavljuje opstrukcije

Sport

Danas počinje Eurobasket: BiH u grupi C, prva utakmica protiv Kipra

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]