Planska isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 19.03.2023. godine (nedjelja) na području:

1. Grada Gračanice:

– u ulicama: Hajrudina Džebe Bajbage, Šehidska, Patriotske lige, Lipa, Muslimanska, Šehidski sokak, Fadila Jahića, Mehmeda Ahmedbegovića, Patkovača, Mula Dedina, Čiriš, Gornji Čiriš, Sarajevska, Muse Ćazima Ćatića, Mustafe Rešidbegovića, Mula-Mustafe Bašeskije, Bazen, Kotoruša, 212. Oslobodilačke brigade, Javor, Osmana Mehića Tucka, Armije BiH, Bosanska, 111. Gračaničke brigade, Trepanići, Lepinac, Gračaničkih Gazija, Lejlekuša, Šenik, Zlatnih ljiljana, Vuknić, Riječka, Bosanskih Kraljeva, Stubljanska strana, Kovačka, Muhameda Mašića, Zanatski centar Evropa, Sultan Mehmeda Fatiha 2., Fridriha Foglara-kej, Alije Izetbegovića, 22. Divizije, Adema Alića, Gradaščevića, Ahmeta Šiljića, Mejdanić, Ibrahim bega Pašića, Muslimanskih brigada, Hazima Vikala, 111. Gračaničke brigade, Hadžikadijina. Sprečanski put-Gračanica,koji se napajaju sa TS Mlin, i naselja: Hajdarevac Luke i Jug od 08:00 do 12:00 sati,

– u naselju Grabovac u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

Dana 20.03.2023. godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u ulicama: Đure Đakovića i Dine Hasića u vremenu od 08:00 do 12:00 sati,

– u ulicama: Otokara Keršovanija i Put Vina u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.

2. Grada Gradačca u naseljima: Toke, Jelovče selo, Zelinja Donja, Zelinja Srednja, Zaimovići i Jasenica u vremenu od 09:30 do 11:30 sati.

3. Grada Srebrenika:

– u naseljima: Tinja Gornja, Tinja Donja, Tinja Polja, Tinja Ilići, Cvijanovići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Savići u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

4. Općine Kladanj u naselju Trnovače Stuparske u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.

5. Općine Teočak u naseljima Skakovica i Rožanj u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.