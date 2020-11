Početak sedmice u BiH obilježit će oblačno vrijeme sa kišom

Početak ove sedmice na prostoru Bosne i Hercegovine obilježit će oblačno vrijeme sa kišom. Na visokim planinama je moguć slab snijeg. Prestanak padavina prognozira se u poslijepodnevnim satima u utorak, 17. novembra.

Od srijede, 18. novembra najavljuje se postepeno razvedravanje i više sunčanih sati. Stabilno, umjereno oblačno i djelimično sunčano zadržat će se do petka, 20. novembra kada se u poslijepodnevnim satima očekuje novo naoblačenje i kiša. Kiša se prognozira i za dane vikenda.

Jutarnje temperature zraka u Bosni varirat će od 1°C do 7°C, na jugu zemlje do 12°C. Maksimalne dnevne temperature u Bosni između 7°C i 13°C, u Hercegovini do 16°C.

Početkom sljedeće sedmice, 23. novembra prema raspoloživim sinoptičkim proračunima očekuje se stabilno, djelimično oblačno i sunčano. U jutranjim satima pored mraza u kotlinama i duž rijčenih tokova Bosne moguća je i magla ili niska oblačnost. Minimalne temperature zraka varirat će između -4°C i 2°C u Bosni, do 5°C u Hercegovini. Maksimalne temperature kretat će se između 2°C i 8°C u Bosni, do jugu Hercegovine do 12°C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.