Počinje druga faza izgradnje kružnog toka na Slatini, izmijenjen režim saobraćaja

U subotu počinju radovi na drugoj fazi izgradnje kružnog toka na Slatini.

U drugoj fazi su planirani radovi u obuhvatu dijela sjeverne saobraćajnice, lijeva saobraćajna traka gledano iz pravca stadiona Tušanj, od raskrsnice ulica Rudarska, Muhameda Hevaija Uskufija i Meše Selimovića do raskrsnice ulice Muhameda Hevaija Uskufija sa ulicom Albina i Franje Herljevića. Takođe, u obuhvat radova spada i dio ulice Slatina kod skretanja u ulicu Muhameda Hevaija Uskufija.

Prilikom izvođenja radova doći će do potpune obustave saobraćaja za ulaz u i izlaz iz ulice Slatina u ulicu Muhameda Hevaija Uskufija. Na sjevernoj sabraćajnici neće doći do potpune obustave saobraćaja nego samo do preusmjerenja na dijelu Sjeverne saobraćajnice, desna saobraćajna traka gledano iz smjera stadiona Tušanj, tako da će se saobraćaj odvijati sa preusmjerenjem u kolovozne trake i u dvosmjernom režimu od raskrsnice ulica Rudarska, Muhameda Hevaija Uskufija i Meše Selimovića prema istočnom dijelu grada do raskrsnice kod Doma zdravlja Tuzla, a za saobraćaj se u potpunosti otvaraju ulice Univerzitetska i Ratimira Deletisa, navode iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla.

Privremena izmjena režima saobraćaja će trajati od 15.02.2025. godine (popodnevni sati) pa do okončanja druge faze radova. Tokom izvođenja radova saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Mole se građani da do okončanja radova, po mogućnosti, koriste alternativne putne pravce, te poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju, navode iz pomenute Službe.