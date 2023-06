Poslanici u Skupštini TK razmatrali sigurnosnu situaciju u školama

Kantonalni zastupnici prihvatili su predložene mjere Vlade, odnosno resornih ministarstva za stvaranje bolje sigurnosti u školama. I pozicija i opozicija saglasni su da je nakon incidenta u OŠ “Lukavac Grad” hitno potrebno poduzeti određene mjere kako bi ovakvi i slični slučajevi u školama bili isključeni. Predloženo je da intereresorna grupa koja bude formirana od predstavnika svih nadležnih ustanova i institucija, uoči nedostatke u oblastima koje se tiču sigurnosti u školama.

”Ovo je jedan pokušaj ovo je dugoročni proces, ovo neće biti tako brzo za 45 dana, to je definitivno. Pogledajte samo jedna mjera koja nalaže uvođenje video nadzora, ja mislim da za jednu godinu ne možete uvesti sve škole na području Tuzlannskog kantona, jer će to zahtijevati donošenje određenih pravilnika, ko će imati pristup video nadzoru, jer su maloljetnici u pitanju. Dugoročan je to proces treba raditi na svim građanima u BiH i treba ovo nasilje ukloniti, kako iz porodice, tako i iz škole”. istakao je Boris Krešić, zastupnik DF-a u Skupštini TK

“U svakom slučaju svaka mjera koja je predložena, na kraju će dati neki rezultat, ovdje je u pitanju vremenskih okvira, vremenskih rokova, koji trebaju biti ispoštovani, kako bi se mjere sprovele na terenu. Mi kao opozicija svakako podržavamo sve što je kvalitetno pripremljeno, urađeno i ono što će se raditi. Tako da i ove mjere nailaze na našu podršku uz ove prijedloge mjera koje smo iznosili tokom diskusija” istakla je Lejla Ćebić Đerzić, zastupnica PDA u Skupštini TK.

Prijedloga i sugestija za poboljšanje sigurnosti u školama bilo je mnogo, ali su svi saglasni da je struka i uloga roditelja najbitnija. Podsjećamo, neke od mjera Vlade su kontrola izdatih dozvola za oružje i načina držanja oružja, kadrovsko osnaživanje centara za socijalni rad, kao i uvođenje uniformi u škole, unutrašnje obezbjeđenje, zabrana upotrebe mobitela za vrijeme nastave i učenicima i uposlenicima. Pored ovih mjera neke će predložiti i Sindikat osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja TK.

Mi ćemo preko granskog sinidikata, imamo u petak Predsjedništvo, tražiti da se napad na nastavnika tretira kao napad na službenu osobu. Što se tiče kantonalnih propisa za sada se mi slažemo sa ovim što je Vlada predložila da se ograniči upotreba mobitela, da se za učenika nabave određeni ormari, podržavamo i ovaj dio što se odnosi na uniformisana lica da prvo fizički zaštiti učenike i nastavnike da se tačno odredi šta je to školski prostor. I moramo imati jedan protokol u slučaju da se pojave treća lica ili da se desi prijetnja da se tačno zna ko šta radi” ističe Sumedin Kulović, predsjednik Sindikata osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja TK.

Zastupnici su razmatrali i usvojili rebalans Budžeta koji je u odnosu na prethodni veći za skoro 12 posto i sada iznosi oko 678 miliona KM. Ovim su stvoreni uslovi za pružanje pomoći lokalnim zajednicama za saniranje nastalih šteta od poplava i klizišta. Procijenjena šteta je oko 18 miliona KM.

”Kroz programe Vlade bismo izdvojili 5 do 6 miliona KM, kako bi se sanirale te štete. U najvećem dijelu ta sanacija bi išla u pravcu ovih infratsrukturnih objekata, a naravno očekujemo da se viši nivoi vlasti uključe, mislim da im je juče dostavljen izvještaj o ovim štetama i računamo evo da ćemo imati podršku i viših nivoa vlasti” rekao je Irfan Halilagić, premijer TK.

Za oblast socijalne zaštite obezbijeđena su sredstva u iznosu od 18,2 miliona u cilju kontinuiteta isplate novčane pomoći za majke porodilje, kao i za isplatu jednokratne novčane pomoći penzionerima i ostale oblike socijalne zaštite. Rebalansom budžeta obezbijeđena su i sredstva za refundaciju premije osiguranja ZZO TK za ovu godinu.

”Nakon što se stvore ovi preduslovi mislim da će Zavod vrlo brzo taj model pronaći i obavijestiti građane o povratu”, kaže premijer Halilagić

Na dnevnom redu sjednice Skupštine TK bio je i prijedlog i donošenje Odluke o neposrednom učešću u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji Tuzlanskog kantona, te Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2023. godinu.