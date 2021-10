Povećanje cijene struje: Slijedi li otpuštanje radnika i poskupljenje namirnica?

Promjene cijene električne energije već su vidljive na evropskom tržištu, a na našu zemlju one utiču direktno ili indirektno. To znači da je povećanje cijene električne energije u Federaciji BiH za privredu, o kome se vode pregovori, neminovnost. Posljednjih dana postojale su informacije kako bi moglo doći do poskupljenja za 70 do 120 posto, što bi, kako navode u Udruženju poslodavaca dovelo do ogromnih gubitaka i kraha nekih firmi.

”Posebno u nekim firmama gdje električna energija igra značajnu stavku u troškovnoj strukturi kao što je ozbiljna industrija kao što su livaonice, čeličane, pa i ostala industrija namještaja, metala, gdje je velika potrošnja, to bi dovelo u opasnost tu kompaniju, da li će uspjeti podići cijene svojih proizvoda, posebno onih kojih su izvozno orjentisani, koji imaju dugoročne ugovore”, kaže Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH.

Sa poslodavcima se slažu i ekonomisti, i navode da je iluzija da bi moglo doći do povećanja cijene električne energije od 100 posto. Poslodavci traže da to povećanje bude maksimalno do 10 posto.

”Morat će i Vlada ovdje preuzeti jedan dio odgovornosti i procijeni gdje je manja šteta za društvo, da li je to da Elektroprivreda izgubi dio planiranog profita ili da se ugroze radna mjesta i poskupe neki proizvodi i usluge na domaćem tržištu itd.”, ističe Smailbegović.

”Ubijeđen sam da će to biti jednocifrena stopa, maksimalno 10 posto poskupljenja. Svejedno, to je puno, naročito za one kompanije koje ovise o električnoj energiji kao baznom energentu”, rekao je Admir Čavalić, ekonomski analitičar.

Ekonomisti se pribojavaju da će to uticati i na smanjenje broja radnika u određenim firmama.

”Moguće da će opteretiti neke kompanije u smislu da one daju otkaze radnoj snazi, privremeno imaju problema sa poslovanjem i to smanjuje potencijal ekonomskog rasta, potencijal oporavka i generalno vodi ka manjem životnom standardu građana i slabijoj privredi”, kaže Čavalić.

Kakvo god bude povećanje, zasigurno će se, kako navodi Čavalić, odraziti i na stanovništvo, doći će do povećanja cijena određenih proizvoda.

”Ne možemo dati jasne prognoze kada će doći do navedenog dok se ta pretpostavka ne ostvari, ako dođe do poskupljenja kao što je najavljivano, onda kroz dva do tri mjeseca se osjeti indirektni efekti na tržištu”, istakao je on.

Novi sastanak predstavnika poslodavaca, Vlade i predstavnika Elektroprivrede BiH zakazan je za ponedjeljak, kada bi se trebalo znati za koliko će biti povećana cijena električne energije za privredu.