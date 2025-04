Povrat poreza u Njemačkoj: Ko ima pravo i kako najlakše do njega?

Mnogi građani BiH koji žive i rade u Njemačkoj često se pitaju – “treba li uopće podnijeti poreznu prijavu?” Za razliku od npr Hrvatske, gdje država automatski obračunava i isplaćuje povrat poreza, u Njemačkoj taj proces nije automatizovan i zahtijeva aktivno učešće samog građanina.

Iako se često mogu čuti savjeti poput da to uopšte nije moguće odnosno da je jako teško doći do tog novca, građani ipak kažu da to jednostavno nije tačno.

Ko ima pravo na povrat i koliki je iznos?

Prema podacima njemačkog Saveznog zavoda za statistiku, čak 9 od 10 ljudi koji podnesu poreznu prijavu ostvaruju pravo na povrat. Prosječni iznos koji građani dobiju iznosi oko 1.051 euro, što je za mnoge više od pola mjesečne plate.

Svi koji ostvaruju prihod u Njemačkoj imaju pravo zatražiti povrat dijela poreza na dohodak (Einkommensteuer) koji su platili tokom godine.

Rokovi i čekanje na povrat

Ako nikada niste podnijeli poreznu prijavu, dobra vijest je da imate pravo to učiniti retroaktivno za prethodne četiri godine. Dakle, tokom 2025. godine možete zatražiti povrat za 2024., 2023., 2022. i 2021. godinu.

Ako ste među onima koji moraju podnijeti prijavu, krajnji rok za podnošenje porezne prijave za 2024. godinu je 31. juli 2025. Savjetujemo vam da krenete na vrijeme prikupljati neophodne dokumente kojih nema mnogo.

Nakon što predate zahtjev, povrat se obično isplaćuje u roku od 8 do 12 sedmica direktno na vaš bankovni račun.

Ko je obavezan podnijeti poreznu prijavu?

Podnošenje prijave obavezno je za određene grupe građana, uključujući:

Osobe koje su se vjenčale i promijenile poreznu klasu

One koji primaju Mutterschaftsgeld, Elterngeld ili dugotrajno bolovanje preko osiguranja (ako je iznos preko 410 €)

ili dugotrajno bolovanje preko osiguranja (ako je iznos preko 410 €) Razvedene osobe čiji je bivši partner ponovo sklopio brak u istoj godini

Zaposleni kod više poslodavaca istovremeno

Osobe sa odobrenim Freibetrag-om na poreznu prijavu

na poreznu prijavu Samozaposleni i penzioneri s penzijom većom od 1.500 €

U slučaju kašnjenja s prijavom, moguće je dobiti novčanu kaznu ili kamate, ali Poreska uprava obično prvo šalje podsjetnik. Rok se može produžiti uz valjan razlog.

Ukoliko ste ipak radnik iz BiH koji u Njemačkoj boravi privremeno, ili je zaposlen na osnovu radne vize (Arbeitsvisum) po ovim osnovama također imate pravo na povrat porez, jer ste u toku godine plaćali svoje obaveze.

Kako povećati iznos povrata?

Postoji niz troškova koje možete navesti u prijavi kako biste povećali povrat:

Troškovi povezani s poslom: selidbe, putni troškovi, prijave za posao, alat, radna odjeća…

selidbe, putni troškovi, prijave za posao, alat, radna odjeća… Posebni troškovi: donacije, privatna penziona osiguranja, profesionalna osiguranja u sklopu visokorizičnih poslova…

donacije, privatna penziona osiguranja, profesionalna osiguranja u sklopu visokorizičnih poslova… Izuzetni troškovi: briga o uzdržavanim članovima porodice, troškovi liječenja…

Ako ste radili samo dio godine u Njemačkoj (npr. ako ste doselili u toku godine), svakako se preporučuje podnošenje prijave jer postoji veća vjerovatnoća za povrat.

Potrebni dokumenti za prijavu

Bez obzira da li prijavu podnosite sami ili uz pomoć stručnjaka, potrebni su sljedeći dokumenti:

Lohnsteuerbescheinigung – porezno izvješće od poslodavca (za svakog poslodavca posebno)

– porezno izvješće od poslodavca (za svakog poslodavca posebno) Steueridentifikationsnummer – vaš porezni ID broj

– vaš porezni ID broj Broj bankovnog računa (na koji ide uplata)

Ostali relevantni računi i potvrde (npr. troškovi selidbe, donacije, itd.)

Kako podnijeti poreznu prijavu?

Postoji nekoliko opcija:

Lično, slanjem dokumenata nadležnoj poreznoj upravi (Finanzamt) Korištenjem ELSTER-a, službene aplikacije njemačkog Ministarstva financija (dostupna isključivo na njemačkom jeziku) Preko poreznih savjetnika ili članstvom u Lohnsteuerhilfeverein-u

Mnogi građani iz BiH, Hrvatske i Srbije biraju upravo savjetnike koji govore jezik sa Zapadnog Balkana (bosanski, srpski i hrvatski) Razlog je jednostavan; Na maternjim jezicima, uz brzu i jednostavnu komunikaciju te neznatan dodatni trošak, osobe koje se bave knjigovodstvom i povratom poreza mogu za vas riješiti svu potrebnu papirologiju. Vaše je samo da sačekate nekoliko sedmica i novac je na vašem bankovnom računu.

Našim građanima se savjetuje ova opcija jer nije skupa, te se ne morate zamarati sa papirilogijom i komplikovanom Njemačkom birokratijom. Na taj način štedite vrijeme, energiju i osiguravate da vaša prijava bude ispravna.

Za kraj…

Prema zvaničnoj stranici EU službe za ravnopravnost (https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de), svi građani EU koji žive i rade u Njemačkoj imaju ista poreska prava i obaveze kao i državljani Njemačke – uključujući pravo na povrat poreza. Zato, iskoristite to pravo!

Ne ostavljajte novac državi koji vam pripada. Podnesite poreznu prijavu i vratite svoj teško zarađeni novac. Jer višak novca se uvijek može pametno iskoristiti.

Ako vam je potrebna pomoć ili imate dodatna pitanja – tu su savjetnici koji razumiju vaše potrebe.

Također, ukoliko imate bilo kakvih nedoumica ili vas zanima više informacija iz ove oblasti, savjetujemo vam da posjetite https://www.make-it-in-germany.com/en/

Na ovom websajtu možete pronaći bitne i korisne savjete posebno ako po prvi put boravite i radite u Njemačkoj ili drugim zemljama EU.

