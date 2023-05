Pranjić i Osmanković: Pobjedom izboriti opstanak u Premijer ligi BiH

Tim povodom u press centru održana je konferencija za medije. Šef stručnog štaba Danijel Pranjić svjestan je važnosti utakmice u kojoj nam je pobjeda neophodna. Istakao je kako se čitavu sedmicu pripremaju za ovaj susret i kako vjeruje u pobjedu svojih izabranika.

” Veliko finale, zadnja utakmica u sezoni. Bitna je nama, bitna Želji i sigurno da će biti specifična, ne kao sve prijašnje. Ova cijela sezona nije bila tako stresna kao što će biti ova utakmica. To moramo prihvatiti. Spremni smo za tu utakmicu. Miran sam uprkos ovakvoj situaciji. Možda svi ljudi oko mene su pod velikim stresom, a to će se osjetiti tek na dan utakmice. Imali smo dosad dvije ključne utakmice protiv Tuzla Cityja i Širokog Brijega, ostala je još ova, a poslije ove više nema povratka.Mislim da će ovdje odlučivati ekipa koja više bude željela pobjedu. Uvjeren sam da ćemo to biti mi jer kad se boriš za goli život moraš napraviti sve i u tim trenucima ne znaš koliko imaš snage. Biće borba od prve do posljednje minute i uz pomoć naše publike mi ćemo izboriti opstanak”, istakao je Danijel Pranjić šef stručnog štaba FK Sloboda.

Susret je najavio i defanzivac Kemal Osmanković. Smatra da je važno u utakmicu ući fokusiran na zacrtani cilj, a to su nova tri boda i nova domaća pobjeda.

“Očekuje nas jedna veoma teška utakmica protiv Želje. Mislim da ko bude hladnije glave i pametniji ušao u utakmicu da će na kraju i pobijediti. Taktika pada u vodu zadnje kolo i nadam se da ćemo u nedjelju slaviti opstanak u ligi i nova tri boda”, rekao je Kemal Osmanković.

Stručni štab moći će računati na sve fudbalere osim ranije povrijeđenog Vošnjaka. Osmanković i Pranjić pozvali su navijače da dođu na Tušanj u što većem broju i podrže tim do opstanka u domaćem prvenstvu.