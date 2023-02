Predstavnički dom PSBiH – Odbijen prijedlog kojim se traži procesuiranje Dodika zbog negiranja genocida

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH nije prihvatio prijedlog poslanika Safeta Keše (SDA) da se u dnevni red današnje sjednice uvrsti tačka „prijedlog zaključka Predstavničkog doma PSBiH kojim se od Tužilaštva BiH, u skladu sa zakonom, traži procesuiranje predsjednika bh. entiteta Republika Srpska Milorada Dodika zbog javnog negiranja genocida u Srbrenici“.

Ovaj prijedlog nije imao potrebnu entitetsku većinu glasova te nije uvršten u dnevni red.

Kešo je kazao da se 21. februara ove godine Milorad Dodik javno oglasio povodom odluke visokog predstavnika u BiH o izmjeni Zakona o Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari i tom prilikom kazao „tamo se, u Srebrenici, nije desio genocid i svi to znaju“.

– Ovom svojom izjavom Milorad Dodik je vrlo ekspilcitno i javno negirao genocid u Srebrenici koji je utvrđen i potvrđen nizom pravosnažnih presuda donesenih od strane najviših međunarodnih sudskih instanci, nekih nacionalnih sudova stranih zemalja i Suda BiH, čime je počinio krivično djelo za koje je Krivični zakon BiH predviđa kaznu zatvora – naveo je Kešo.

Poslanici nisu podržali ni prijedlog poslanika Šemsudina Mehmedovića (SDA) da se u dnevni red uvrsti tačka „Nezakonite odluke Vijeća ministara BiH o imenovanju rukovodstva upravnih organizacija“.

Na dnevnom redu današnje sjednice je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač poslanik Šerif Špago (SDA), koji će poslanici razmatrati u prvom čitanju.

Predlagač je u obrazloženju pojasnio da podnosi predloženi zakon kako bi se uravnotežile plate budžetskim korisnicima.

– S obzirom na to da je Zakonom o platama i naknadama u institucijama BiH utvrđen nesrazmjeran odnos u koeficijentima i plaćama, od najniže do najviše plate, te da je nacrtom zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu izvršen obračun plata primjenom osnovice u visini od 630 KM, čime bi došlo do još većeg nesrazmjernog povećanja plata za radna mjesta sa većim koeficijentima, podnosimo prijedlog ovog zakona kako bi se uravnotežile plate budžetskim korisnicima – navodi se, između ostalog, u obrazloženju predloženog zakona.

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma je podržala principe predloženog zakona.

Predstavnički dom će razmatrati i principe Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o zastavi BiH, koji je predložio poslanik Denis Zvizdić (NiP), a koji predviđa da se riječi “zajedničke institucije” zamijene riječima “institucije Bosne i Hercegovine”.

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma je utvrdila usklađenost sa Ustavom i pravnim sistemom BiH i podržala principe predloženog zakona.

Pred poslanicima će ses naći i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o sportu u BiH, čiji je predlagač također poslanik Denis Zvizdić, sa mišljenjem nadležne komisije.

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma nije utvrdila da je prijedlog ovog zakona usklađen sa Ustavom i pravnim sistemom BiH, niti je podržala principe predloženog zakona, te je Predstavničkom domu dostavila negativno mišljenje.

Na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o imenovanju članova Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, kao i Prijedlog odluke o imenovanju sekretara Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Poslanici bi trebali dati saglasnost za ratifikaciju nekoliko međunarodnih sporazuma.