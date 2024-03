Pregledaj se i učini dobro za sebe!

Mjesec mart, na našim prostorima, uglavnom prolazi u znaku cvijeća, bombonjera i različitih poklona, ali postoji nešto što svaka žena, u svako doba godine, treba da “pokloni” sebi, a to je preventivni pregled. Ipak, svakodnevne obaveze sa kojima se susreće većina žena, često čine da one zaborave na ono osnovno, a to je da vode računa o svom zdravlju.

Hemofarm donosi savjete ginekologa, endokrinologa i doktora opšte prakse za bolje zdravlje žene:

“Posjeta ginekologu, najmanje jednom u toku godine prevenira razvoj ginekoških bolesti, a samim tim čuva i reproduktivno zdravlje žena. Po pravilu, jednom godišnje bi svaka žena trebala napraviti ultrazvučni pregled male karlice i PAPA nalaz, a ukoliko su prethodni navedeni nalazi pokazivali abnormalnosti ili bili granični u smislu početka nekog procesa onda i češće, odnosno dva do tri puta godišnje”, kaže dr Mirjana Ostojić, specijalista ginekologije i akušerstva.

Štitna žlijezda ne pomaže samo organizmu da ostane u ravnoteži i balansu, nego ga upozorava kada je potrebno usporiti i opustiti se. Zato je potrebno redovno raditi labaratorijske nalaze sa akcentom na hormone štitne žlijezde.

“Kontrolišite štitnjaču, uradite analizu hormona koje će pregledati doktor specijalista i uraditi ultrazvuk. Redovne kontrole su veoma važne, jer je rana dijagnoza ključna za balans i oporavak. Ako štitnjača dugo vremena ne radi pravilno, biće teže liječiti je i zato reagujte na svaki znak i signal koji vam šalje. Veoma je važno shvatiti vlastitu odgovornost za svoje zdravlje i prihvatiti da možete uticati na njega. Provodite vrijeme sa ljudima koji pozitivno utiču na vas, jedite raznovrsno i uravnoteženo, jer tijelo pamti. U svakodnevnu rutinu uvrstite neku fizičku aktivnost i spavajte barem sedam sati”, ističe dr Sonja Zarač Bobić, specijalista nuklearne medicine.

Prema preporuci Svjetske zdravstvene organizacije sistematski pregledi trebali bi se provoditi redovno, jednom godišnje. Upravo ova vrsta kompletnih pregleda omogućavaju uvid u stanje organizma, a njihova važnost zbog pravovremenog otkrivanja zdravstvenih tegoba ili bolesti je ogromna.

“Sistematski pregled obuhvata više različitih specijalističkih pregleda i laboratorijske analize krvi i urina koji pokazuju da li postoje određeni problemi u organizmu, ili rizici za nastanak bolesti. Mnoga oboljenja razvijaju se tokom vremena, ne pokazujući sasvim jasne simptome na početku bolesti, međutim, prve promjene bi mogle biti uočene upravo prilikom sistematskog pregleda. Značajno je da se redovnim obavljanjem ovog tipa preventivnih pregleda dobije prilika i za pravovremeno liječenje, uključujći i maligne bolesti. Savremena dijagnostika i terapija pruža mnogo prilika, ali se najčešće tek ranim otkrivanjem i liječenjem, postignu izlječenja kao željeni rezultat svih naših nastojanja u očuvanju zdravlja i kvaliteta života.”, kaže Suzana Savić, ljekar opšte prakse iz Hemofarma.

Dame iz Hemofarma u BiH i Srbiji poručuju da ne morate ništa, ali da uvijek imate na umu šta je najbolje za vas. Zakažite sistematski pregled, radite samopregled dojki što češće, mamografiju svake dvije godine nakon navršenih 40 godina života, a ultrazvuk dojki barem jedanput godišnje. Kontrolišite hormone štitne i posjetite ginekologa jednom u toku godine. Osluškujte svoje tijelo, i pazite na sebe.

Pregledaj se!