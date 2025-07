Gojaznost – globalni izazov javnog zdravlja – savjeti iz Hemofarma

Piše: Mr ph. Žaklina Šatara Marković, spec nutricionista

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), gojaznost je jedna od najvećih prijetnji javnom zdravlju 21. vijeka. Od 1975. godine, globalna stopa gojaznosti gotovo se utrostručila. Prema izvještaju iz 2024. godine, više od 1 milijarde ljudi širom svijeta ima prekomjernu tjelesnu težinu, uključujući 650 miliona odraslih, 340 miliona adolescenata i 39 miliona djece mlađe od 5 godina. Gojaznost više nije problem samo razvijenih zemalja – ona postaje sve prisutnija i u zemljama sa niskim i srednjim prihodima.

Gojaznost je uzrokovana kompleksnom interakcijom genetskih, metaboličkih, bihevioralnih i socijalnih faktora. Posljedice su ozbiljne i uključuju povećan rizik za razvoj dijabetesa tipa 2, kardiovaskularnih bolesti, određenih karcinoma, neplodnosti, depresije i prerane smrti. Uprkos ogromnim naporima u domenu javnog zdravlja, stopa gojaznosti i dalje raste – što otvara prostor za različite komercijalne ponude „brzih rješenja“, često bez naučne osnove.

Paradoksalno, najefikasniji “lijek” za gojaznost ostaje promjena životnog stila.

Na tržištu je danas prisutan širok spektar preparata za mršavljenje – od dodataka prehrani, biljnih mješavina, čajeva za „detoksikaciju“. Mnogi od ovih preparata dolaze sa atraktivnim obećanjima: „brzo mršavljenje“, „bez dijete i vježbanja“, „skidanje masnih naslaga bez napora“. Međutim, istina iz ugla nutricionizma i medicinske nauke je daleko složenija. Donosimo nekoliko najčešćih mitova:

MIT 1: “Tablete za mršavljenje tope masnoće dok sjedite.”

Istina: Nijedan suplement ne može direktno „topiti“ masti bez promjene u načinu ishrane i fizičkoj aktivnosti. Čak i farmakološki preparati odobreni za liječenje gojaznosti djeluju samo u kombinaciji s režimom ishrane i fizičkom aktivnošću. Samo “sjediti i mršaviti” – nažalost – nije realno.

MIT 2: “Prirodni proizvodi su potpuno sigurni.”

Istina: Prirodno ne znači automatski i bezopasno. Biljni preparati mogu imati snažno farmakološko djelovanje, uključujući kardiovaskularne nuspojave poput povišenog krvnog pritiska, tahikardije i aritmija.

MIT 3: “Detoks preparati čiste tijelo i sagorijevaju masti.”

Istina: Detoks dijete i preparati nemaju klinički dokazane efekte na „čišćenje“ organizma. Jetra i bubrezi su već izuzetno efikasni prirodni detoksikatori. Preparati koji navodno „detoksikuju“ često djeluju kao diuretici ili laksativi, uz privremeni gubitak vode, a ne masnog tkiva.

MIT 4: “Ako brzo smršate, to je najbolji znak da preparat djeluje.”

Istina: Brz gubitak kilograma najčešće znači gubitak vode i mišićne mase, a ne masnog tkiva. To je neodrživo i može dovesti do usporavanja bazalnog metabolizma (yo-yo efekta). Zdravstvene smjernice preporučuju gubitak 0,5–1 kg sedmično kao održiv i bezbjedan tempo.

MIT 5: “Sagorjevači masti ubrzavaju metabolizam i pomažu bez dijete.”

Istina: Većina tzv. “fat burnera” može vrlo blago povisiti termogenezu, ali efekat na tjelesnu težinu je minimalan bez promjene prehrane. Osim toga, dugotrajna upotreba može izazvati toleranciju i nuspojave poput nesanice, razdražljivosti i gastrointestinalnih tegoba.

MIT 6: „Ako nešto topi salo, ne moram da mijenjam ishranu.”

Istina: Ne postoji mehanizam koji bi izolovano topio masno tkivo bez učešća u metabolizmu ili bez kalorijskog deficita. Zato je neophodno kritički sagledavati sve tvrdnje koje nisu podržane ozbiljnim kliničkim dokazima.

Adjuvantna suplementacija: Ipak, određeni dodaci ishrani mogu imati ulogu podrške metabolizmu pri regulaciji tjelesne mase, naročito kada se koriste ciljano i pod stručnim nadzorom. U kontekstu strategija za regulaciju tjelesne mase, adjuvantna suplementacija određenim mikronutrijentima i bioaktivnim supstancama može predstavljati vrijedan terapeutski alat, posebno kada se koristi individualizirano i pod nadzorom zdravstvenog stručnjaka. Određene komponente mogu djelovati sinergistički na poboljšanje metabolizma, hormonske ravnoteže i oksidacije masti, čime doprinose efikasnijoj kontroli tjelesne mase i poboljšanju opšteg zdravstvenog statusa.

Pronađite ravnotežu: U liječenju gojaznosti nema mjesta za „brza rješenja“. Pravi uspjeh dolazi iz ravnoteže naučnih principa ishrane, realnog kalorijskog deficita, podrške metabolizmu i usmjerenih intervencija. Preparati koji sadrže B12, L-karnitin, inozitol, metionin i holin mogu imati svoju adjuvantna ulogu, ali samo kao dio strukturiranog i personalizovanog pristupa u kojem dominiraju promjene životnog stila. Na našem tržištu dostupne su Thiomucase LipoSlim kapsule koje sadrže upravo ove sastojke, bez hemijskih stimulanasa koji mogu predstavljati stres za organizam. Kapsule pružaju efikasnu podršku metabolizmu u procesu gubitka kilograma uz izbalansiranu i prilagođenu ishranu.

Nutricionistički pristup gubitku kilograma podrazumijeva dugoročnu promjenu prehrambenih navika, povećanje fizičke aktivnosti i psihološku podršku. Suplementacija može imati pomoćnu ulogu, ali nikada nije dovoljna kao samostalna terapija.

Problem gojaznosti ne može se riješiti preparatima i suplementima – oni mogu biti samo pomoćni alati u okviru sveobuhvatne, stručno vođene terapije. Edukacija, individualizovan plan ishrane, redovno kretanje i podrška okoline ostaju stubovi uspješnog mršavljenja. Umjesto traženja „čarobne pilule“, važno je vratiti fokus na holistički pristup zdravlju.

Thiomucase LipoSlim kapsule možete pronaći na www.svakodobro.ba