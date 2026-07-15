Preminuo Damir Zgodić, jedan od heroja odbrane Sarajeva

Damir Zgodić, jedan od heroja odbrane Sarajeva i dugogodišnji član Međunarodnog policijskog udruženja, preminuo je u Sarajevu.

Vijest o njegovoj smrti potvrdili su iz IPA Regionalnog kluba Sarajevo, iz kojeg su se od Zgodića oprostili navodeći da je svojim radom, profesionalnošću i ljudskošću dao veliki doprinos razvoju organizacije.

Zgodić je bio sekretar IPA Regionalnog kluba Sarajevo i član Nadzornog odbora IPA Sekcije Bosne i Hercegovine. Kolege će ga pamtiti kao pouzdanog saradnika, cijenjenog kolegu i prijatelja koji je ostavio dubok trag u policijskoj zajednici.

Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu i opsade Sarajeva bio je pripadnik Specijalne jedinice MUP-a Republike Bosne i Hercegovine „Bosna“. Zajedno s drugim pripadnicima jedinice, predvođenim Draganom Vikićem, učestvovao je u brojnim važnim bitkama za odbranu i deblokadu Sarajeva.

Kao pripadnik Specijalne jedinice učestvovao je i u snimanju spota za pjesmu „Vojnik sreće“ Dine Merlina, koja je tokom rata postala jedan od simbola otpora.

Rad u policijskim i sigurnosnim strukturama nastavio je i nakon završetka rata, a posebno je bio angažovan u organizaciji i razvoju policijskih struktura na području Sarajeva.

Autor je knjige „Razvoj javne i privatne sigurnosti BiH i njihov doprinos sigurnosti demokratskog društva“.