Preminuo Ismet Hadžić-Mutevelija, general Armije RBiH

Preminuo je Ismet Hadžić-Mutevelija, general Armije Republike Bosne i Hercegovine i ratni komandant Dobrinjske brigade.

Informaciju o smrti potvrdio je Nezim Halilović Muderris, ratni komandant Armije RBiH, koji se oglasio na društvenim mrežama.

Hadžić-Mutevelija bio je nosilac najvišeg ratnog priznanja Armije Republike Bosne i Hercegovine, “Zlatnog ljiljana”. Tokom rata bio je jedan od prepoznatljivih komandanata u odbrani Sarajeva, posebno Dobrinje.

Od njega se opraštaju brojni prijatelji, saborci, kolege i poznanici. Među njima je i bivši načelnik Općine Centar Sarajevo Nedžad Ajnadžić, koji je naveo da je riječ o velikom čovjeku, patrioti i neustrašivom borcu u odbrani Bosne i Hercegovine.

Ajnadžić je istakao da je Ismet Hadžić-Mutevelija bio čovjek kojeg su krasili čast, dostojanstvo i odanost domovini, te da je kao general i komandant 5. motorizovane brigade u 1. korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine časno obavljao svoju dužnost, za šta je bio odlikovan i nagrađivan.

U oproštajnoj poruci naveo je i da je Hadžić-Mutevelija neizmjerno volio Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo i Dobrinju.

Ismet Hadžić-Mutevelija bio je i svjedok Haškog tužilaštva u procesima protiv bivšeg predsjednika Srbije i nekadašnje SR Jugoslavije Slobodana Miloševića, kao i Stanislava Galića, nekadašnjeg komandanta Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske.

Pred Haškim tribunalom svjedočio je o opsadi Sarajeva, granatiranju i stradanju civila.