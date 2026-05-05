Preminuo legendarni košarkaš Jose Piculín Ortiz

Svijet košarke oprostio se od Josea Piculína Ortiza Rijosa, portorikanske i međunarodne košarkaške legende, koji je preminuo u utorak, 5. maja 2026. godine, u 63. godini.

Ortiz je preminuo nakon borbe s rakom debelog crijeva, koji mu je dijagnostikovan krajem 2023. godine. Posljednje dane proveo je u bolnici Ashford, uz suprugu Sylviju, kćerku Neiru, članove porodice i bliske prijatelje.

Rođen u Aibonitu, Ortiz je ostavio dubok trag u historiji košarke. Bio je prvi Portorikanac izabran na NBA draftu, kada ga je 1987. godine izabrala ekipa Utah Jazz. Nakon NBA karijere nastupao je i u Evropi, gdje je igrao za poznate klubove poput Real Madrida i Barcelone.

Na domaćoj sceni važio je za jednog od najtrofejnijih košarkaša u historiji portorikanske lige. Osvojio je ukupno osam titula, tri sa ekipom Atléticos de San Germán i pet sa Cangrejeros de Santurce.

Posebno mjesto zauzima i njegova reprezentativna karijera, koja je trajala 23 godine. Ortiz je Portoriko predstavljao na pet svjetskih prvenstava i četiri olimpijade, u Seulu, Barceloni, Atlanti i Atini.

Za doprinos košarci dobio je brojna priznanja. U Kuću slavnih sporta Portorika primljen je 2018. godine, a godinu kasnije i u FIBA Kuću slavnih.