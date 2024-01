Presudili ste: Nedostatak inicijative i zvocanje glavni su razlozi frustracija u vezama!

Drugačije razumijevanje naših razlika pomaže pri rješavanju velikog dijela naših frustracija u bavljenju i pokušavanju da shvatimo suprotni spol, što u konačnici dovodi do uspješnijih veza i partnerskih odnos, smatraju stručnjaci. A šta o frustracijma u partnerskim vezama misle Bosanci i Bosanke, Hercegovci i Hercegovke – istraživali smo kroz upitnik objavljen na portalu www.rtvslon.ba. Pitanja smo osmislili na način da istražimo različite aspekte partnerskih odnosa, uključujući komunikaciju, percepciju potreba, razumijevanje i prilagodbu, rješavanje sukoba, izražavanje ljubavi i zajedničke ciljeve. Cilj nam je bolje razumjevanje – kao i razumjeti kako se parovi nose s razlikama i frustracijama u svom odnosu, šta možemo poduzeti i kako možemo raditi na našim odnosima – opet kako bi zajedno, u partnerskim odnosima, mogli rasti i biti zadovoljniji. U produžetku teksta objavljujemo rezultate istraživanja.

Čitateljima i čitateljicama portala RTV Slon postavili smo 16 pitanja kroz koje smo željeli saznati kako gledaju na različite aspekte partnerskih veza. U istraživanju je učestvovalo 91,3 posto žena i 8,7 % mušakraca, očekivano najviše odgovora stiglo nam je iz Tuzle i to 82,3 posto. Prema demografskoj strukturi, našem istraživanju odazvalo se najviše učesnika i učesnica iz starosne kategorije 25 -35 godina njih 40,9 posto, zatim iz kategorije od 45- 65 godina života njih 31,8 posto, 22 posto onih koji su sudjelovali je u starosnoj kategoriji 35-45 godina i od 18–25 posto 4,5 posto.

Znamo li uopće kvalitetno razgovarati?

Pitali smo vas koliko ste zadovoljni svakodnevnom komunikacijom sa vašim partnerima/cama: 45,5 posto je reklo da je djelimično zadovoljno komunikacijom, 22,7 posto da je jako nezadovoljno, 18,2 posto da je apsolutno zadovoljno komunikacijom, 9,1 posto da su djelimično nezadovoljni i 4,5 posto niti je zadovoljno niti nezadovoljno i komunikaciju ocjenjuju kao srednju žalost.

Na pitanje koji aspekt komunikacije sa partnerom najčešće izaziva nesporazume 30,8 posto ispitanih smatra da je riječ o nedostatku slušanja kada se nešto govori, 25,8 posto smatra da pretpostavke koje unosnimo u komunikaciju izazivaju nesporazume. Nesporazume, prema ocjeni naših čitatelja i čitateljica izaziva i sam način izražavanja i to 23,1 posto način na koji se izražavamo i 12,8 posto ton glasa. Mali porcenat odlazi na suprotna mišljenja 2,6 posto koliko odlazi i na stav da je riječ o očekivanju suprotne strane da nam partneri trebaju čitati misli.

Nedostatak inicijative i zvocanje kao izvor frustracija, slobodno vrijeme kao izvor sukoba u partnerskim vezama!

Dame koje su učestvovale u našem istraživanju pitali smo koji postupci njihovih partnera ih najviše nerviraju – 29 % je kazalo da to nedostatak incijative, nešto više od 19 posto da je to što njihovi partneri vrijeme prekomjerno troše na telefone ili računare, 16,1 posto – zaboravnost i 12, 9 posto neurednost. Zabilježili smo i odgovore da žene nervira to što njihov partner ima pravo na loš dan a one ne, odnos njihovih partnera prema djeci, često izlaženje sa društvom…

Isto smo pitali i mušakrce, evo šta su oni kazali: 50 posto je reklo da je to konstantno prigovranje i zvocanje, 25 % nedostatak jasnoće u komunikaciji i 25 posto prekomjerno trošenje vremena na društvene mreže.

Kroz istraživanje smo pokušali doći do odgovora na pitanje oko čega se muškarci i žene najčešće svađaju ili oko kojih tema imamo nesporazume. Čak 36,4 posto učesnika u našem istraživanju je kazalo da je to način provođenja slobodnog vremena, 22,7 posto kaže da su finansije najčešći izvor sukoba, po 13, 6 posto kaže da su to teme oko vaspitanje djece i obavljanja kućnih poslova, a prema tvrdnjama naših ispitanika tu je i odsutnost planiranja kroz život ili planiranja uopće i manjak vremena za porodicu i djecu.

Hoće li ignorisanjem problem nestati?

Više od polovine ispitanih ne zna kako riješiti svađu ili prihvatiti razlike

Pitali smo se kako rješavate sukobe i nesuglasice u partnertskim vezama: 57,1 posto je reklo diskusijom, 28,6 – trpljenjem i izbjegavanjem, po 4,8 posto je kazalo traženjem savjeta od drugih (prijatelja ili porodice), zatim šutnjom i na kraju razgovorom o sukobu. A trebali se prilagođavati razlikama u mišljenju i osjećanjima? Čitatelji i čitateljice portala rtv slon.ba su rekli da pokušavaju naći kompromisno rješenje – njih 40,7 posto, diskusijom o razlikama i očkivanjima – njih 33,3 posto ignorisanjem razlika njih nešto više od 22 posto. Isto tako 40,9 posto ispitanih smatra da njihov partner/ca poštuje razlike koje imaju što bi ako upredimo odgovore na prethodno pitanje odgovaralo upravo onom procentu naši ispitanika koji teže kompromisnim riješenjima i diskusiji. No, 27,3 posto ispitanih smatra da njihov partner ili partnerica ne poštuje razlike koje imaju. Dodamo li ovom procentu vrlo visokih 31,8 posto koji smatraju da ne znaju da li njihov partner poštuje razlike koje imaju, dolazimo do zaključka da zapravo više od polovine ispitanih (59,1 posto) ne zna naći rješenje kada u njhovima vezama dođe do sukoba ili nesuglasica!

Čak 63,6 posto ispitanih nije zadovoljno načinom na koji im partner/ca pokazuje ljubav!

Pitali smo vas: „Na koji način vaš vam partner/ca pokazuje ljubav i pažnju?“ – 10 posto ispitanika je reklo da njihov partner/ca ljubav iskazuje riječima, 15 posto djelima, 30 posto fizičkom bliskošću, poklone niko nije odabrao, dok 45 posto ispitanih smatra da njihov partner ili partnerica ljubav pokazuje kombinacijom svih ovih postupaka – dakle i riječima i djelima i fizičkom bliskošću i poklonima. Na pitanje da li se način na koji njihov partner ili partnerica iskazuje ljubav poklapa sa njhovim očekivanjima – čak 63,6 posto ispitanih je reklo NE!

Fenomen „prljavih čarapa“

„Voljela bih da je moj partner uredniji i da npr. čarape odmah odloži u korpu za veš a ne da to učini nakon moje opomene“!

Pitali smo i da li imaju zajedničke ciljeve ili interese sa njihovim partnerima, koliko se prema njihovom sudu emocionalne potrebe razlikuju od potreba njihovih partnera i od svih osobina za koju osobinu bi najviše voljeli da njihov partner/ca promjeni i evo šta su pokazali rezultati istraživanja: 77,3 posto ispitanih je kazalo da ima zajedničke ciljeve ili interese sa svojim partnerom/com a među zajedničkim interesima dominiraju porodični planovi sa 70,6 posto, putovanja sa 23,5 posto i profesionalni razvoj sa 5,9 posto. Razlike su, s druge strane očite kada govorimo o emocijama 80 posto ispitanih smatra da žene očekuju više ljubavi, pažnje, suosjećanja, razumijevanja, topline pa čak i vremena za sebe i da im to zapravo i nedostaje u pratnerskim vezama, pa bi tako među osobinama koje ih nerviraju kod njihovih partnera najviše voljeli da njhovi partneri promjene svoju tvrdoglavost, da više slušaju i da više razgovaraju, da su im partneri otvoreniji u pokazivanju emocija, te da su im partneri manje lijeni i više uredni.

Analizairajući sve podatke zaključujemo da je ključ uspješne veze u zdravoj komunikaciji, a kako na ispravan način komucirati ono što želimo, osjećamo i očekujemo saznajte u devetoj epizodi podcasta „Taboo Show“ u kojoj o ljubavi, o prevarama i praštanjima, emocionalnoj nedostupnosti, manama naših partnera, kompromisu, kako preživjeti vezu ili brak, o razlikama, frustracijama, komunikaciji razgovaramo sa dr. sc. Vahidom Djedović psihoterapeutkinjom sa dvadesetogodišnjim iskustvom u radu kao bračna savjetnica.