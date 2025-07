Pet knjiga za čitanje najbolji su saputnici kad konačno usporimo, skinemo sat i pustimo more da šumi umjesto notifikacija. Ljeto, godišnji odmori i dugi dani na plaži idealna su prilika da uzmemo vrijeme za sebe, za jednu dobru priču, ili pet, zašto da ne. Napravili smo preporuku koja objedinjuje dvije književne legende i tri novija romana koji su već osvojili čitaoce širom svijeta. Od Egipta do Pariza, od italijanske rivijere do daleke Kine, ovo je pet knjiga za čitanje u julu, s raznolikim pričama koje će vas inspirisati, opustiti i povremeno zateći suzom ili osmijehom.

Pet knjiga za čitanje: „Tri kćeri gospođe Li Jang“ – Pearl S. Buck

Roman „Tri kćeri gospođe Li Jang“ autorice Pearl S. Buck vodi nas u tajanstveni svijet Kine u drugoj polovini 19. vijeka. Upoznajemo tri sestre, svaka sa svojim snovima i ambicijama, ali i ograničene strogim društvenim normama, patrijarhatom i porodičnim očekivanjima. Svaka od njih pokušava pronaći vlastiti glas u vremenu koje nije bilo blagonaklono prema ženama.

Pearl Buck je američka književnica i prva Amerikanka nagrađena Nobelovom nagradom za književnost 1938. godine. Pisala je s dubokim razumijevanjem kineske kulture jer je tamo i odrasla, najprije je govorila kineski, a tek onda naučila engleski. Ovaj roman je manje poznat od njenih remek-djela poput „Dobre zemlje“ (Pulizerova nagrada), ali nosi sve ono što Buck čini izuzetnom: empatiju, složenost ljudskih odnosa i bogato kulturno okruženje.

„Tri kćeri gospođe Li Jang“ je knjiga za čitanje uz šum talasa, kada imamo vremena da se prepustimo slojevitim pričama i kontemplaciji. I da, dostupna je i kao audio knjiga, idealna za duga putovanja ili dok ležite zatvorenih očiju na peškiru.

Pet knjiga za čitanje: „Smrt na Nilu“ – Agatha Christie

Raskošna priča o ljubavi, izdaji i ubistvu na luksuznom krstarenju Nilom, „Smrt na Nilu“ je jedno od najčuvenijih djela Agathe Christie. U centru radnje je Linet Ridžvej, mlada, lijepa i bogata nasljednica koja je ubijena tokom idiličnog putovanja. Detektiv Herkul Poaro prisjeća se riječi jedne saputnice: „Želim da joj prislonim cijev mog lijepog malog pištolja uz glavu i da povučem obarač.“ Taj citat postaje ključ za otkrivanje zločina.

Agatha Christie je najobjavljivanija autorica svih vremena, čiji romani i danas fasciniraju čitaoce zahvaljujući briljantno konstruisanim zapletima. „Smrt na Nilu“ je pravi primjer njene majstorije, ali i idealna knjiga za čitanje tokom odmora, napeta, egzotična i s prepoznatljivim britanskim šarmom. Ako želite knjigu koju nećete ispuštati iz ruku, a istovremeno vas vodi u Egipat i vraća u zlatno doba detektivskog romana, ne tražite dalje.

Pet knjiga za čitanje: „Hotel Portofino“ – J. P. O’Connell

Na čarobnoj italijanskoj obali, u uzbudljivoj atmosferi dvadesetih godina prošlog vijeka, nalazi se luksuzni hotel koji okuplja svjetsku klijentelu, ali i sopstvene tajne. „Hotel Portofino“ je roman u kojem se isprepliću romantika, porodične drame i politička tenzija uoči uspona fašizma u Italiji. Glavna junakinja, vlasnica hotela Bela Ejnsvort, pokušava održati posao na površini dok se suočava sa spletkama, korupcijom i vlastitim porodičnim problemima.

Autor oživljava duh epohe uz bujne opise hrane, vina i pejzaža, a roman je poslužio i kao predložak za hit TV seriju. Atmosfera u romanu podsjeća na najbolje stranice Agate Kristi, Henrija Džejmsa i Idit Vorton. „Hotel Portofino“ je knjiga koja donosi eleganciju i dramu, idealna za čitanje uz čašu vina u kasnim popodnevnim satima.

Pet knjiga za čitanje: „Zamalek“ – Dejan Tiago Stanković

Ovaj roman je sve samo ne običan. U njegovom središtu je antikvarnica u srcu Kaira, puna tajni, predmeta s dušom i ljudi sa složenim sudbinama. Autor Stanković donosi priču koja povezuje prošlost i sadašnjost, stvarnost i natprirodno, s preciznim i emocionalno nabijenim jezikom.

„Zamalek“ je roman o kismetu, o sudbini koja se ne može izbjeći. Njegovi likovi, poput Koste i Arne, oživljavaju na stranicama dok nas kroz njihove oči vodi Nil, pješčani vjetar i prašina egipatskih ulica. Kritičari ovaj roman nazivaju modernim pandanom Darrelu kada je riječ o opisima Aleksandrije, samo što je ovdje u fokusu Kairo, grad kontrasta i vječne topline. Za ljubitelje knjiga koje spajaju istoriju, egzotiku i introspektivne priče „Zamalek“ je neizostavna stavka među pet knjiga za čitanje ovog ljeta.

Pet knjiga za čitanje: „Hvala gospodine Diore“ – Agnès Gabriel

Ljubavna drama smještena u Parizu neposredno nakon Drugog svjetskog rata donosi sve ono što volimo u ljetnim romanima: raskoš, emociju i dozu nostalgije. Glavna junakinja Selestina bježi iz provincije i dolazi u Pariz, gdje sasvim slučajno postaje sekretarica čuvenog dizajnera Kristijana Diora.

Njena prirodna gracioznost postaje muza za Diorove modne kreacije, a mi dobijamo pogled u svijet visoke mode i obnove ženskog identiteta u poratnom društvu. No, u pozadini se plete zavjera koja prijeti da naruši sve što je Selestina izgradila, i u ljubavi i u poslu. Roman nudi raskošnu kulisu Grada svjetlosti, modne piste, večernje haljine, ali i intimne drame koje odlikuju velike priče. Ako tražite knjigu za čitanje koja će vas uvući u Pariz pun stila, emocije i intriga, nećete pogriješiti.

Budi vjetar promjene za one koji više vole slušati i gledati

Ovih pet knjiga za čitanje nisu samo literarna forma: istovremeno su, putovanje, bijeg, predah, lično ogledalo i most. Idealne su za ljeto jer ne traže žurbu, već pozivaju da im se prepustite. Odaberite jednu za plažu, drugu za večernje čitanje uz limunadu, treću za duge vožnje… i možda otkrijete da ste se neprimjetno zaljubili u književnost iznova. Jer pravi odmor počinje kada pustimo da nas dobra knjiga povede tamo gdje nas koraci ne mogu odvesti.

Za one koji na godišnjem odmoru žele istražiti i drugačije teme, propitivati vlastite stavove ili rasti kroz nova iskustva, preporučujemo i publikaciju “Budi vjetar promjene”. Nastala je kao zbir svega o čemu smo govorili u drugoj sezoni podcasta Taboo Show, a u njoj se nalaze QR kodovi za sve epizode, odličan izbor za one koji više vole da slušaju i gledaju, umjesto da čitaju. Publikaciju možete besplatno preuzeti u digitalnom obliku putem linka na zvaničnoj stranici RTV Slon: Budi vjetar promjene – digitalna publikacija.

U augustu ćemo objaviti novu listu s još pet knjiga za čitanje, s potpuno drugačijim temama i preporukama; pratite naš portal kako biste na vrijeme otkrili šta vas očekuje…