Jedna stvar koju nikako ne biste smjeli spakovati u kofer: Može vas koštati leta

Ljetna sezona putovanja je u punom jeku, a hiljade ljudi svakodnevno kreću prema popularnim destinacijama širom Evrope. Neki bježe prema jugu, tražeći sunce i more Španije, Italije, Portugala ili Francuske, dok drugi osvježenje nalaze u hladnijim predjelima sjeverne Evrope.

Bez obzira na odredište, većina putnika koristi avion kao prevozno sredstvo, što znači i prolazak kroz strogu aerodromsku bezbjednosnu kontrolu.

Upravo taj korak često može biti neočekivana prepreka. Aerodromski radnici sve češće upozoravaju putnike da obrate pažnju na ono što pakuju, jer pojedini predmeti iako naizgled bezopasni mogu izazvati ozbiljne sumnje tokom skeniranja prtljaga.

Jedan od njih je i marcipan, slatkiš koji se često koristi kao suvenir ili poklon, a koji, kako tvrde stručnjaci, nikako ne bi trebao završiti u vašem koferu.

Zvuči nevjerovatno, ali marcipan na aerodromskom skeneru može izgledati kao eksploziv. Džon, radnik u sektoru prtljage na aerodromu u Dablinu, kaže da je upravo zbog toga moguće da vas izdvoje sa leta i zadrže na dodatnoj provjeri.

Tekstura i gustina marcipana, koja se kreće od 0,24 do 0,33 litra po šolji, vrlo je slična nekim vrstama eksploziva. Ako vaš kofer zbog toga ne može proći automatski pregled, slijedi ručna kontrola, a u nekim slučajevima to znači i propušten let.

Džon savjetuje putnicima da budu pažljivi ne samo sa sadržajem prtljaga, već i sa njegovim izgledom. Etikete koje često ostaju na torbama od ranijih putovanja, kao i šarene vezice koje mnogi koriste za lakšu identifikaciju kofera, mogu uzrokovati dodatne komplikacije tokom skeniranja.

Iako se čine kao bezazleni detalji, ovi elementi mogu uzrokovati da vaš prtljag bude izdvojen na provjeru.

Slično upozorenje stiže i od Kodija Kandija, stručnjaka za putovanja i osnivača kompanije Bounce.com. On navodi da mnogi putnici nisu svjesni da su određeni kozmetički proizvodi, poput sjaja za usne, tečnog ajlajnera ili čak sitnih bočica sosa i džema, tehnički gledano tečnosti. Upravo zbog toga, nerijetko im se oduzimaju na aerodromima.

Za bezbrižno i neometano putovanje, preporuka je jednostavna pažljivo birajte šta pakujete i informišite se o pravilima aerodroma i aviokompanije prije nego krenete na put.