Prognoza vremena za naredne dane: Očekuje se postepena destabilizacija

Nakon pretežno vedrog i sunčanog vremena u Bosni i Hercegovini se u narednim danima očekuje postepena destabilizacija meteorološke situacije.

Tako se za nedjelju, 30. augusta predviđa sunčano vrijeme uz malu oblačnost, a poslije podne porast naoblake na sjeverozapadu Bosne.

U večernjim satima u Krajini je moguća kiša. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni.

Poslije podne u Krajini su mogući jaki udari juga. Jutarnja temperatura od 17 do 24, a dnevna od 31 do 37 °C.

U ponedjeljak 31. augusta na zapadu i sjeverozapadu Bosne oblačno vrijeme sa kišom, a u ostatku zemlje sunčano.

Postepeno naoblačenje se očekuje poslije podne ili krajem dana, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Na istoku i sjeveroistoku Bosne bez padavina, a obilnije padavine se očekuju u Krajini.

Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 21 do 27, na istoku i sjeveroistoku Bosne do 31.

U Hercegovini dnevna temperatura zraka od 30 do 34 °C.

U utorak, 1. septembra očekuje se preteženo oblačno vrijeme sa kišom u jutarnjim satima i dio prijepodneva, a poslije podne prestanak padavina i postepeno smanjenje naoblake.

Jutarnja temperatura od 14 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 °C.

U srijedu 2. septembra, veći dio dana pretežno oblačno vrijeme.

Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 21, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 °C, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.