Proslava rođendana Kralja Charlesa III u Bosni i Hercegovini – prilika da predstavimo najbolje što Britanija ima za ponuditi

Sinoć je u Bosni i Hercegovini proslavljen rođendan Njegovog veličanstva kralja Charlesa III.

“Ponosni smo što u društvu velikog broja prijatelja iz cijele Bosne i Hercegovine sinoć proslavili rođendan Njegovog veličanstva kralja Charlesa III. Bila je to prilika da predstavimo najbolje što Britanija ima za ponuditi, slavimo rad Njegovog veličanstva i zahvalimo našim prijateljima i partnerima u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnja proslava bila je usmjerena na izvrsnost Ujedinjenog Kraljevstva na polju kulture i visoko-tehnološke kreativne industrije koja nam nudi priliku da vidimo stvari drugačije.” – saopćeno je iz Britanske Ambasade u BiH.

Godišnja proslava kraljevog rođendana je jedan od najvažnijih događaja za ambasadu i naglašava sve urađeno tokom godine. To je prilika da pokažemo najbolje što Britanija ima za ponuditi, da slavimo rad Kralja Charlesa III i da zahvalimo našim prijateljima i partnerima ovdje u Bosni i Hercegovini na svemu što radimo zajedno kako bi izgradili bolju budućnost za sve.

Ove godine smo se fokusirali na izvrsnost Ujedinjenog Kraljevstva u polju kulture i hi-tech kreativne industrije. Od filmske industrije do muzičke produkcije, pa online igrica – Ujedinjeno Kraljevstvo je predvodnik. Ovdje, u Bosni i Hercegovini, Ambasada i British Council povezuju stručnost iz Ujedinjenog Kraljevstva sa lokalnim partnerima, kompanijama i pojedincima. Drago mi je što je sa nama večeras veliki broj naših Chevening stipendista, od kojih mnogi rade na polju umjetnosti i kulture, što je sama srž svakog društva. A to mi znamo i slavimo u Ujedinjenom Kraljevstvu stalno, jer, naša snaga je u našim različitostima.

Nadam se da će naši gosti uživati u muzici koju izvode naš vojni gajdaš i vojni bend, koje su građani Sarajeva imali priliku vidjeti i čuti u gradu juče. Hvala našim partnerima i sponzorima što su podržali ovaj događaj i svim našim bh. prijateljima što su se pridružili našoj proslavi,” istakao je ambasador Julian Reilly u obraćanju prisutnim medijima.

Pored brojnih zvanica iz Bosne i Hercegovine, ovogodišnjoj proslavi prisustvovao je i specijalni izaslanik britanskog premijera za Zapadni Balkan, lord Stuart Peach.

Gostima su se predstavili britanski vojni gajdaš major Alan Thomson i vojni bend The Band of the Royal Regiment of Scotland, koji su u ponedeljak, 10, juna, održali odličan koncert za građane Sarajeva, u sklopu Dana Britanije koje organizuje Općina Stari Grad. Ni ove godine nismo propustili druženje sa najmlađim te smo zajedno sa muzičarima posjetili Dom za djecu bez roditeljskog staranja i Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“ i zabavili se uz igru i muziku.

Veliku zahvalnost izražavamo britanskim investitorima i distributerima britanskih pića – Adriatic Metals, Telemach, ERG International, Banjalučka pivara i Stock, koji su podržali ovogodišnju proslavu i doprinijeli da naši gosti uživaju u proslavi.

Informacije o sponzorima prijema

Adriatic Metals PLC je kompanija iz Londona koja se bavi rudarenjem plemenitih i osnovnih metala i koja razvija svjetski poznati Vareš Silver projekat. Adriaticova investicija u ovaj rudnik predstavlja 25% ukupnih stranih investicija u BiH u 2023. godini. Prve količine koncentrata srebra i olova i cinka proizvedene su u februaru ove godine. Očekuje se da će koncentrat proizveden u Varešu biti isporučen u EU, te tako BiH staviti na svjetsku kartu mineralnih resursa. Tokom 18 godina, koliki je predviđeni vijek trajanja ovog rudnika, ova investicija će osigurati transformacijske pogodnosti zemlje uključujući i poziciju najvećeg izvoznika, sa vrijednošću izvoza od oko USD 24 milijarde. Na projektu je angažovano 700 radnika i ugovarača, a 60% uposlenih je iz lokalne zajednice.

Telemach BH je vodeći provajder digitalne i analogne kablovske televizije, usluga širokopojasnog interneta, te najveći alternativni pružatelj usluga fiksne telefonije u BiH. Za 14 godina Telemach je uložio više od 472 miliona KM u infrastrukturu i digitalizaciju zemlje. Ulaganja Telemacha u BiH tokom 2023. godine iznosila su čak 30 miliona KM. Kako bi svojim korisnicima omogućili nove, naprednije usluge i sadržaje, u narednih pet godina Telemach planira uložiti dodatnih 146 miliona KM u mrežu i servise kako bi podržali ekonomski razvoj zemlje. Zahvaljujući vrhunskim, inovativnim uslugama, pokrenuti su brojni novi biznisi i otvorena nova radna mjesta, što je u konačnici poboljšalo imidž BiH na međunarodnom tržištu, te doprinijelo stvaranju pozitivnije percepcije i povjerenja kod stranih investitora.

ERG International Group posluje kao infrastrukturni izvođač od 1972. godine. U proteklih 50 godina grupacija je uspješno realizovala brojne transportne projekte (autoputeve, željeznice, luke i aerodrome) i projekte u proizvodnji električne energije. Sa sjedištem u Republici Turskoj, ERG International Group ima 9000 uposlenih, a nedavno je doživjela snažnu međunarodnu ekpanziju, te je danas prisutna u Ujedinjenom Kraljevstvu, Švicarskoj, Austriji i Italiji. Uz globalno prepoznatu tehničku stručnost, ERG International Group nudi i usluge financijskog savjetovanja i EPC+F (tehničko rješenje, nabavka, izgradnja + financiranje) rješenja za realizaciju projekat.

Banjalučka pivara, najveća nezavisna kraft pivara na Balkanu u britanskom vlasništvu, posvećena je proizvodnji vrhunskih pivskih proizvoda uz istovremeno očuvanje tradicije i stalnu inovaciju. Njihova misija nije samo stvaranje kvalitetnih proizvoda, već i promocija lokalne ekonomije kroz podršku domaćim proizvođačima i zapošljavanje lokalnog stanovništva. Banjalučka pivara igra ključnu ulogu u jačanju ekonomije BiH zapošljavajući preko 250 radnika, te pruža podršku širokoj zajednici kroz različite društveno-odgovorne inicijative. Za ovu posebnu priliku su naši prijatelji iz Banjalučke pivare spremili nešto posebno – Nektar Bez filtera, nefiltrirani zaokret na kultni Nektar brend.

Stock Spirits Group je jedan od vodećih proizvođača alkoholnih pića u Centralnoj i Zapadnoj Evropi koji posjeduje i upravlja sveobuhvatnim portfoliom jakih lokalnih brendova alkoholnih pića. Kompanija koja ove godine slavi 140 godina postojanja u svom portfelju broji više od 80 brendova dostupnih u preko 50 zemalja. Zapošljava 1800 radnika i posluje u 8 proizvodnih pogona – u Poljskoj, Češkoj, Njemačkoj, Italiji i Francuskoj. BiH je vrlo važno tržište za Grupu zbog, između ostalog, stalnog rasta turizma i potencijala koji taj rast donosi Grupi i njenim brendovima.