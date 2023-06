Prvi upisni rok u srednje škole u TK traje tri dana

U Tuzlanskom kantonu počeo je prvi upisni rok u srednje škole. Prema vrsti škola planirano je da se u gimnazije upiše 720, tehničke škole 2496, stručne škole 2040, te u umjetničke škole 72 učenika. Planom upisa predviđeno je 1.321 mjesto više u odnosu na broj učenika, koji završavaju osnovno obrazovanje, a njih je 4.007,

“ Planom upisa predviđen je upis učenika u 30 srednjih škola ukupno 5380 učenika raspoređeno u 220 odjeljenja, a na plan upisa Vlada TK je dala saglasnot prošle sedmice. Prvi upisni rok je za upis učenika od 5. do 7. juna, drugi upisni rok je od 12. do 16. juna, zavisno od vrste škole i treći upisni rok je od 16. juna do 31. avgusta. Sve informacije učenici mogu dobiti u srednjim školama. Mi smo jutros proslijedili konkurs i plan upisa u sve srednje škole”