Danas su nagrađeni mladi u Tuzli sa natprosječnim rezultatima.

Put do uspjeha je uglavnom trnovit i zahtjevan. Mladi doktor Belmin Šljivić, trenutno je zaposlen u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla – Odjeljenje za kolorektalnu hirurgiju, zahvaljujući projektu zapošljavanja mladih doktora u TK. I njegov put do zaposlenja, prvenstveno kroz školovanje nije bio lagan. Zahvaljujući marljivosti i zalaganju Medicinski fakultet je završio u roku sa prosjekom ocjena 10.

”Od prve pa sve do šeste godine je bila sve veća motivacija kada sam vidio da Medicinski fakultet sam po sebi, kada je dosta odricanja, kada se potrudite daje rezultate i da profesori nisu strašni kako se predstavljalo, da medicina nije ništa nemoguće. Samo to zahtijeva dosta rada, truda, dosta provedenih sati uz knjigu, dosta sati na klinici provedenih, da bi se sva ta teorija inkorporirala zajedno sa praktičnim znanjem”, navodi Belmin.

Njegovo znanje i trud tokom školovanja koje je završio u 2023. godini, prepoznat je i od nadležnih organa. Jedan je od dobitnika nagrade Grada Tuzla za natprosječan uspjeh. Kaže nam, da generalno mladi u našoj zemlji danas nisu motivisani kao ranije, da bi se trudili i bili perspektivni.

”Stoga je ovo jedna univerzalna prilika da se pokaže mladima da zaista vrijedni studirati, truditi se, učiti, doseći to zvanje/titulu, a onda biti ekspert u svom polju i da je to jedan od vidova Grada Tuzla da motiviše mlade ljude, da sutra generacije koje dolaze vide da se validira i akademsko zvanje i učenje i da zaista to i vrijedi”, ističe on.

Nagrada je vjetar u leđa za dalje

Vrijedilo je i Arminu Bekanu biti među najboljima, jer je za svoj zalaganje kroz muzičko školovanje, dobio nagradu. Trudit će se, priča nam, da tako bude i u budućnosti.

”Ja sam ponosan na sebe i želim da nastavim svoj put prema pijanisti i da što bolje sviram”, kaže ovaj učenik Osnovne muzičke škole Tuzla.

Među sportistima koji su imali uspjeha u prošloj godini i za to dobili priznanje Grada je Melina Ibrahimović, članica Karate kluba ”Do”. Tokom 2023. godine postala je prvakinja BiH u karateu, bila je prva na Balkanskom prvenstvu i učesnica Evropskog prvenstva. Nagrada joj je, kako ističe, vjetar u leđa za dalje.

”Ova nagrada mi naravno mnogo znači, to mi je podsticaj da se nastavim truditi i raditi i dalje. Svim sportistima i dobitnicima ove nagrade sigurna sam da će ovo biti podstrek da nastavimo raditi, truditi se, te donositi još bolje rezultate i odličja za našu BiH”, naglašava ona.

Za nagrade osigurano 80 hiljada KM

Za nagrade učenicima i studentima, te sportistima koji su imali natprosječne rezultate iz Tuzle, izdvojeno je iz Budžeta 80 hiljada KM. Ovakve nagrade se dodjeljuju posljednjih 20 godina.

”Grad Tuzla cijeni njihov rad, trud, vrednuje njihov uspjeh, želimo da ih podstaknemo da budu još bolji. Ja se nadam da samo to poređenje da je 2019. godine bilo 101 nagrađen učenik, student i sportista, a ove godine 145, mislim da je to jedan od dokaza da ih ipak motiviše ova nagrada”, navela je Asja Redžić, pomoćnica gradonačelnika za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu.

Motivacija za ostanak u BiH

Ovakva priznanja su mnogima i motivacija za ostanak na tlu BiH. Belmin s početka priče svoj život vidi upravo ovdje, u Tuzli, u svojoj domovini. Nada se da će ovakvim potezima na svim nivoima vlasti, nadležni pokušati učiniti više za mlade i perspektivne osobe, kako bi dobijali priliku za nagrade, ali i brzo zaposlenje po završetku studija.