Respiratorne infekcije djece u porastu

Respiratorne infekcije djece i odraslih karakteristika su zimskog perioda, posebno u periodu oko Nove Godine i praznika. Epidemiološka situacija u Klinici za dječije bolesti UKC-a Tuzla je ozbiljna. Tokom vikenda u ovoj klinici obavljeno je preko 500 pregleda i intervencija, te hospitalizovano blizu 80 djece i oko 50 roditelja pratitelja. Najviše je djece dojenačke dobi, što samo po sebi zahtjeva dodatni oprez.

„Najveći broj oboljele djece, njih preko 80, pa i 90 posto, čine djeca oboljela od različitih oblika respiratornih infekcija. Najveći broj je djece mlađe dojenačke dobi, do trećeg mjeseca života i to jeste ono što je zabrinjavajuće. Radi se o maloj djeci, novorođenačke dobi, do mjesec dana života, sa vrlo ozbiljnim kliničkim slikama, djece koja zahtijevaju na početku svog liječenja boravak u Odjeljenju intenzivne terapije i njege, oksigeno terapiju i vrlo ozbiljnu bronhodilatatornu terapiju.“ – istakla je doc.dr.med.sc. Lejla Osmančević, načelnica Klinike za dječije bolesti UKC-a Tuzla.

Djeca mlađe životne dobi imaju duži period liječenja respiratornih infekcija, zbog same anatomije i fizioloških karakteristika sistema organa za disanje, odnosno uskih disajnih puteva, te zbog kontinuiranog ležanja, dojenja i spavanja. U Klinici za dječije bolesti UKC-a Tuzla razvijen je sistem epidemiološkog skrininga, na osnovu kojeg se radi trijaža, odnosno raspodjela pacijenata prema kliničkoj slici i nalazima. Uhodan sistem rezultira adekvatnim liječenjem i izlječenjem.

„Mi smo nakon 2-3 dana prvi put se javili u Dom zdravlja, dobili smo dio terapije i poslani na kućno liječenje. Tu istu terapiju smo sproveli kući, no djevojčici nije bilo bolje. Otišli smo na drugu kontrolu i već na drugoj kontroli su nas već uputili u bolnicu i da se javimo na UKC. Ovdje smo dobili drugu terapiju, djevojčici je odmah već drugi dan bilo bolje.“ – priča nam Ivana Ćosić Mulaosmanović, majka djevojčice hospitalizovane u Klinici za dječije bolesti UKC-a Tuzla.

Osim u Tuzlanskom kantonu, rast broja oboljele djece registrovan je širom Federacije. Pertussis (veliki kašalj, hripavac), gripa, RSV, covid – sve su to respiratorne infekcije koje „dožive“ procvat u ovo doba godine, poručujupedijatri. No ono što posebno zabrinjava je pojava velikog kašlja.

„ Napominjem da se radi o vakcinalno preventabilnoj bolesti koja je omogućena redovitom vakcinacijom i spada u kalendar redovite vakcinacije. Naravno vršimo aktivni nadzor nad kretanje zaraznih bolesti pa i velikog kašlja. Ne bilježi se značajni porast čime bi se situacija trebala alarmirati ali ZZJZ je u stalnom nadzoru ove situacije.“ – prof. dr. Aida Ramić Čatak, Zavod za javno zdravstvo FBiH.

Širom zemlje imamo i oko 70 potvrđenih slučajeva velikog kašlja, saopćili su iz ZZJZ FBiH, a veći broj slučajeva velikog kašlja, za sada 55, potvrđen je u Republici Srpskoj. Postizanjem kolektivnog imuniteta veći broj ljudi i djece bit će zaštićen, no na nama je hoćemo li ga izgraditi vakcinacijom.