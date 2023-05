Rukometaši Slobode danas protiv Vogošće u polufinalu Kupa BiH

Rukometaši Slobode danas igraju utakmicu polufinala Kupa Bosne i Hercegovine protiv domaćina završnice Vogošće. Taj susret na rasporedu je od 15 sati, dok će drugi polufinalni susret biti odigran od 17:30 između Izviđača i Hercegovine.

„U novembru sam došao u Slobodu, nekoliko utakmica nisam vodio ekipu s klupe zbog papira i dozvola. Mi smo učinili u zimskom prelaznom roku da dovedemo nekoliko igrača, to je bilo zaista dobro i pripremni period, pa samo zaredali sedam-osam pobjeda zaredom. Kad sam stigao u ekipu, mislim da smo bili na 12. poziciji na tabeli. Dobro smo krenuli, ali nismo mogli da izdržimo da duže igramo na takav način. Uslijedio je taj poraz baš od Vogošće da prekine taj niz, nastavili smo vrijedno i dobro da treniramo, ali i povreda našeg pivota Harisa Buljine i neki događaju su utjecali to da napravimo taj iskorak da sa 12. mjesta da dođemo do 2. mjesta. Ali ostvarili smo cilj da izađemo u Evropu. Doduše, 4. mjesto ne garantuje izlazak u Evropu samo u slučaju da Hercegovina osvoji Kup. U tom slučaju ne bismo išli u Evropu. Ali mislim da smo ostvarili naš prvi i osnovni cilj.“ – ističe šef struke Pero Milošević, javlja Rukometni savez BiH.