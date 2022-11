Rukometaši Slobode večeras protiv MRK Sloga

U okviru 12. kola Premijer lige BiH u rukometu Sloboda večeras dočekuje Slogu iz Doboja.

„Prvi puta otkad sam došao imali smo praktično cijelu nedjelju za trening jer uvijek je bilo igranje srijeda-subota, plus putovanja. Svi smo ovaj period dobro odradili, gledali smo video, znamo da Sloga u zadnje vrijeme igra odlično, to su i pokazali na zadnjoj utakmici protiv Borca. Bili su odlični i u fazi napada i u odbrani i u kontrama, imaju kvalitetan sastav, dobrog trenera, historijski klub za poštovanja. Mi sutra moramo da budemo pravi, kao protiv Konjuha kući, da budemo jaki u odbrani, organizovani i sa dosta taktičke discipline u napadu. Mislim da će ovonedjeljni rad uroditi plodom jer smo radili mnogo kvalitetnije i bolje nego u prošlom periodu kad nismo praktički imali vremena između utakmica odraditi jedan kvalitetan trening. Nadam se pozitivnom, da će momci odigrati jako, kvalitetno jer samo tako možemo do pobjede protiv jedne odlično organizovane i dobre ekipe kao što je Sloga”, istakao je šef stručnog štaba Pero Milošević.

„Pred nama je jedan težak meč i odličan protivnik. Ekipu Sloge poznajemo i ove sezone smo vidjeli da su na teškim gostovanjima protiv Ljubuškog, u Banja Luci i u Gračanici pokazali zube, da znaju igrati u gostima, tako da je pred nama težak zadatak. No, mi želimo tu pobjedu i nadamo se da ćemo uz pomoć naše publike koja će, nadam se, doći u velikom broju, doći do novih bodova”, istakao je Zdravko Čajić golman RK Sloboda.

Utakmica RK Sloboda – MRK Sloga igra se večeras u Mejdanu od 19 sati.

Izvor: RTV Slon/ FB RK Sloboda