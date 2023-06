RVI paraplegičari FBiH: Monstruozne izjave Kordića krajnje ozbiljna prijetnja

Monstruozne izjave i poruke u video snimku presuđenog ratnog zločinca Daria Kordića su krajnje ozbiljna prijetnja svakom normalnom dobronamjernom čovjeku i zdravom razumu – poručili su iz Saveza RVI paraplegičara Federacije BiH.

Ističu da ne reagovati adekvatno na ovakvo zlo, samo po sebi znači zločin. Također, podržavati, opravdavati na bilo kakav način i bilo s čije strane, znači činiti veći zločin i biti veći zločinac, istakli su.

-Izostanak odgovarajuće reakcije na ovakve i slične zločine i zločince od strane domaće javnosti općenito, domaćih i međunarodnih institucija, svih i nevladinog sektora, doveo nas je u stanje da se krvnici-zločinci poput Kordića afirmativno nameću pogotovo u percepciji njihovih sunarodnjaka dolazećih generacija kojima se zlo čineći drugom predstavlja – znači, biti ‘narodni heroj’ nažalost -navodi ovaj savez u saopćenju za javnost.

Ocjenjuju da su međunarodne institucije zadužene za provedbu Dejtonskog sporazuma svojim politikama najviše doprinijele ovakvom stanju.

-Negiranje genocida, veličanje i odlikovanje ratnih zločinaca, otvoreno pozivanje na uništenje države BiH, sve to do danas za takozvane međunarodne institucije nije bilo dovoljno da to nazovu čak ni pravim imenom, a kamoli da u okviru njihovih ovlaštenja sankcionišu ovakvu vrstu fašizma – stav je Saveza RVI paraplegičara FBiH.

Poručuju kako nisu iznenađeni ni “ponašanjem monstruma, osuđenog ratnog zločinca Kordića, niti ponašanjem međunarodne zajednice”.