S vikendom stigla i promjena vremena, nepovoljna i bioprognoza

Danas će u Bosni i Hercegovini biti oblačno vrijeme sa kišom u većini područja. Ponegdje na jugu uz kišu mogući su i pljuskovi sa gmljavinom. U Hercegovini i zapadnin područjima Bosne umjeren do jak južni i jugoistočni vjetar, a u ostatku zemlje slab do umjeren, uglavnom, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni.

Biometeorološke prilike su lošije u odnosu na protekli period. Usljed nadolazeće promjene vremena, opšta slika postepeno će se pogoršavati sa odmicanjem dana, najprije na jugozapadu, potom i u ostatku zemlje. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se pojačati, izraženije sa poslijepodnevnim satima. Moguće su reakcije poput glavobolje, nervoze, reumatskih bolova, stoga je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima.