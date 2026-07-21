Sabina Bulić u Rigi predstavila inovativan spoj kvantne fizike i njemačkog jezika

Sabina Bulić u Rigi je, zajedno sa učenicama Elektrotehničke škole Tuzla Ajlom Džibrić i Almom Mešić, učestvovala u programu stručnog usavršavanja Goethe-Instituta nakon uspjeha ostvarenog na evropskom takmičenju.

Profesorica Bulić i učenice osvojile su stipendiju koja im je omogućila boravak i usavršavanje u glavnom gradu Latvije. Tokom programa predstavljen je inovativan spoj kvantne fizike i njemačkog jezika, kojim su povezane prirodne nauke sa učenjem stranog jezika.

Dok su učenice svakodnevno pohađale šest sati nastave njemačkog jezika, profesori su prisustvovali stručnim predavanjima i radionicama koje su vodili univerzitetski profesori iz Berlina, Dablina i Rige.

Program je učesnicima omogućio sticanje novih znanja, razmjenu iskustava i upoznavanje sa s