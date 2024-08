Savez sindikata traži povećanje iznosa i usvajanje novog zakona o minimalnoj plati

Zakon o minimalnoj plati od hiljadu KM u Federaciji BiH nije usvojen ni tri godine nakon pokretanja inicijative Saveza samostalnih sindikata BiH, iz kojeg, kao i građani, sada kažu da je taj prijedlog potrebno značajno korigovati i uskladiti s rastom troškova života u međuvremenu.

Usvajanje Nacrta zakona je zastalo u Parlamentu FBiH ali u Savezu ističu da nisu odustali od borbe za povećanje minimalne plate, ali u skladu s trenutnom ekonomskom situacijom.

”Teško je sad licitirati nekim iznosom, ali mislim da ispod 1.500, pa možda i do 2.000 maraka– ne bi trebala biti niža ta minimalna plata, pogotovo uzimajući u obzir da smo takvo tržište u FBiH da nam je hrana najskuplja”, izjavio je Fahrudin Šahović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata TK, za RTV Slon.

Građani kažu da im sada ni 1.500 KM ne bi bilo dovoljno, jer je hrana skupa, a cijena električne energije će za privredu od narednog mjeseca biti viša, što će, kako ističu, vjerovatno dovesti do lančanog poskupljenja i za obične potrošače. Oni su uglavnom sketični da će Zakon o minimalnoj plati biti usvojen uskoro.

”Nema ništa od toga, šuplja priča, malo je para političarima. Koliko bi sada trebala biti minimalna plata? Sve ispod 1.500 maraka je malo, nema ništa. Kako će se živjeti, lijekove kupiti?” pita se jedan od građana Tuzle.

Druga sagovornica RTV Slon ističe da minimalna plata treba biti 2.000 KM.

U Sindikatu su, ipak, malo optimističniji. Nadaju se da će Zakon o minimalnoj plati uz set ostalih zakona vezanih za ovu tematiku biti usvojen do kraja godine.

”Iz Vlade FBiH postoje informacije da je pripremljen set tih zakona, čeka se septembar da se pusti u parlamentarnu proceduru. Sad je do parlamentaraca, do ljudi koje smo mi birali da utiču da se taj set zakona, reforma kompletna donese što prije”, kaže Šahović.

Dok svi čekaju donošenje zakonskih rješenja, Vlada je 18. jula donijela Uredbu o isplati pomoći radnicima od poslodavaca, bez dodatnog plaćanja poreza. Naveli su da je ta pomoć s ciljem ublažavanja ekonomskih posljedica uzrokovanih rastom cijena osnovnih životnih namirnica.

”Poslodavac može, na osnovu ove uredbe, izvršiti isplatu pomoći u maksimalnom iznosu do 2.768 KM u skladu sa finansijskim mogućnostima i pravilima propisanim ovom uredbom. Također, može izvršiti isplatu pomoći i u iznosu koji je manji od ovog iznosa. Pomoć se može isplatiti u periodu od dana stupanja na snagu ove uredbe, a najkasnije do dana prestanka njenog važenja odnosno do kraja godine”, naveli su iz Vlade FBiH.

U Sindikatu se protive ovakvoj odluci jer je smatraju nepopularnom mjerom podjele novca.

”Oni su pribjegli onoj nepopularnoj mjeri koju je Savez osudio još kada je prošla Vlada donijela Uredbu da se 1.080 KM podijeli radnicima bez oporezivanja. Mi smo tada znali da ogroman broj radnika neće dobiti pomoć na taj način”, naglasio je predsjednik Saveza samostalnih sindikata TK.

Jedini pravi način podrške radnicima je donošenje seta zakona koji bi podrazumijevao i Zakon o minimalnoj plati, navodi Šahović. Samo tako bi bio spriječen odlazak radnika, jer bi bili zadovoljniji.