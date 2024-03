SDBIH dobio novu zastupnicu u Skupštini TK, pridružuju li se većini?

Dva zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona najvili su prelazak u Socijaldemokrate BiH. Stranci je pristupila Zumra Begić, dosadašnja članica SDA, a iako to još nije potvrđeno, moguće je da im se uskoro pridruži i Jakub Suljkanović, trenutno samostalni zastupnik u Skupštini. SDBiH, koji sa novom članicom ima tri zastupnika u kantonalnoj Skupštini, uskoro bi zvanično trebao postati i dio skupštinske većine u Tuzlanskom kantonu.

Socijaldemokrati Bosne i Hercegovine dobili su još jednog zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona. Zastupnica Zumra Begić je najavila da napušta Stranku demokratske akcije i prelazi u SDBiH. Njena odluka da napusti stranku čija je članica od 1993. godine potaknuta je, kako kaže, posljednjim unutarstranačkim izborima prilikom čega nije poštovan Statut, a što znači gubitak demokratije u Stranci.

„Stavljanje ličnog interesa pojedinca ili određena grupe ispred interesa zajednice, odnosno građana ili stranke u cjelini je nešto s čime se ja ne slažem i to je osnovni razlog našeg političkog razilaženja“, kazala je Zumra Begić, zastupnica u Skupštini TK.

SDBiH sada ima tri predstavnika u Skupštini Tuzlanskog kantona, a naredne sedmice, ovoj stranci mogao bi se prikloniti još jedan zastupnik. Shodno tome, postavlja se pitanje kako će nastaviti djelovati, odnosno da li će se prikloniti opoziciji ili sadašnjoj poziciji.

„Ukoliko s nekim nađemo zajednički interes oko programa šta bi to radili nije isključeno da podržimo takvu skupštinsku većinu. Mi nismo spremni biti u vlasti u kojoj se interesi građana neće staviti iznad interesa pojedinaca. Nismo spremni biti u vlasti u kojoj ćemo sa strane gledati šta se dešava trenutno na UKC-u“, kaže Husein Tokić, predsjednik SDBiH i zastupnik u Skupštini TK.

I dok iz ove stranke vagaju kome će se prikloniti, analitičari upozoravaju da ovakvo ponašanje političara kod građana stvara nepovjerenje i utisak da ne trebaju izlaziti na izbore.

„Daje utisak da se davno izgubilo povjerenje u političke stranke jer one se ne vode principom da upravljaju ovom državom i djeluju za opšte dobro svih građana nego je to uvijek lični ili uskostranački interes, tako da moguće je da dođe do promjene i izvršne vlasti u Tuzlanskom kantonu. O tome se govori u zadnjih četiri-pet mjeseci“, objašnjava Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle.

Šehić napominje da smo postali prepoznatljivi po mijenjaju skupštinskih većina i formiranju novih vlada što, kako kaže, pokazuje da je ideologija u političkom životu nestala.