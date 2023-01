Šećerbegović: Dug je umanjen za 3.5 miliona KM, uloženo je 3 miliona KM u infrastrukturu, pred nama je finansijski stabilna godina

O investicijama, planovima, kao i radu Upravnog odbora u prethodne tri godine više je rekao predsjednik UO FK Sloboda Elmir Šećerbegović.

Prošle su tri godine od kako ste na čelu FK Sloboda, dosta toga je urađeno po pitanju stabilizacije kluba?

“Iskreno da Vam kažem, ni sam nisam svjestan da su prošle 3 pune godine. Imam osjećaj da je prošlo u trenu što je samo dokaz da je to bio jako dinamičan period. Sada, kada pogledamo pregled kojim ovim putem objavljujemo, tek tada mogu zaključiti da je dosta posla urađeno. Najviše smo postigli u finansijskom dijelu i dijelu organizacije kluba. Kao što je prezentirano dug je umanjen 3.5 miliona KM i to najviše u realnom dijelu gdje su bila potraživanja povjerioca i uposlenika. Uloženo je više od 3 miliona u infrastrukturu gdje slobodno možemo reći da je FK Sloboda inicijator svih ovih ulaganja. Ono s čim nismo zadovoljni su sportski rezultati, iako smo početkom našeg mandata najavili da ćemo morati imati mnogo strpljenja i živaca za ovaj put, opet, kao sportisti uvijek želimo i očekujemo bolje. Naš cilj je dugoračan, a ne instant uspjeh nakon čega bi se ponovo vratili na stari kolosijek dužničkog ropstva”.

Da li je sve išlo po planu, onako kako ste to zamislili?

“Prije nego smo se upustili u ovo, mi smo svakako analizirali i dogovorili već budući sastav skupštine i Upravnog odbora. Smatrali smo da imamo dovoljan broj članova koji bi mogli inicijalno iznijeti teret koji ćemo primiti na sebe. U tom momentu, pričamo o kraju 2019. godine, bilo je dogovoreno 25 članova skupštine sa velikim potencijalom ako krene dobro da će biti još i više. Međutim, desilo se nešto što niko nije mogao predviditi, pandemija COVID-19, gdje su se jednostavno svi okrenuli sebi pokašavajući obezbijediti svoja poslovanja i svoje kompanije, tako da smo mi sa inicijalnih 25 članova došli na 8. U tom momentu smo realno mogli dići ruke od svega jer je situacija bila bezizlazna, no ipak smo se odlučili da ne napuštamo klub i pokušamo u najtežim vremenima pokrenuti stvari na bolje. Vjerujte, situacija je bila samo da se proglasi stečaj i ništa drugo ali opet uz mnogo truda i zalaganja uspjeli smo izbjeći ono najgore”.

Tokom ovih godina ko je bio najveća podrška u radu UO?

“Prije svega najveća podrška dolazi od Gradske uprave Tuzla i to treba jasno i glasno reći. Oni predstavljaju 50% našeg budžeta i mi koristimo svaku priliku da im se javno zahvalimo. Nadalje, tu su naši sponzori WWIN, Pivara Tuzla, LEDA, Limpio, INGRAM, BINGO, ADMIRAL, JKP Komunalac i ostali naravno ne manje važni, kao i određeni dio fizičkih lica koji kroz razne načine doprinose klubu i koji su uz nas sve ove godine. Također, ne smijemo zaboraviti ni veliki dio navijača koji daju svoj doprinos kroz podršku klubu. Ono što želim da istaknem je to da mi od naših navijača i simpatizera kroz sve ove godine nismo tražili finansijsku podršku niti jednom svojom izjavom, osim da podrže igrače putem utakmica. Mi smo svjesni, a tako i planiramo budžet, da finansijska podrška kroz karte i članske karte nisu dovoljne za bilo kakav ozbiljniji nivo i tu se uglavnom radi oko 0.01 % naših prihoda. Ovim putem poručujem onima koji često imaju brigu da će se nešto tražiti od njih da mirno mogu spavati i njihovi novci su na sigurnom. Ta česta zabrinutost se samo spusti do usta da se nešto izgovori, ponekad i do ruku da se nešto napiše, ali nikako niže gdje stoje novčanici da se nešto kupi ili eventualno do nogu da se ustane i pokrenu stvari. Znamo da će opravdanje biti u rezultatima, ovim putem napominjem da je FK Sloboda u svojoj najboljoj poslijeratnoj godini imala ukupno 700 članskih karata te godine tako da taj stav jednostavno ne stoji”.

Koliko je zahtjevno pronaći investitore koji će biti dio FK Sloboda?

“Mi smo pune 3 godine konstantno na raznim prijemima kod velikog broja ljudi i kompanija. Imamo pripremljene 2 strategije sa svom dokumentacijom koju prezentujemo, ali nažalost još nismo uspjeli dobiti pozitivan odgovor. Razlozi su višestruki, uglavnom se pitanja svode na šta FK Sloboda ima od imovine, kolika je baza aktivnih navijača i onda kada odgovorimo na to da ne posjedujemo ništa od imovine, da nam je aktivna baza navijača u najboljim danima bila oko 2.000, da se ne može uraditi privatizacija po postojećim zakonima, dobijemo odgovor da nama ne treba investitor nego donator, što je u konačnici nažalost i tačno. Nama naš statut ali i naš stav dozvoljava svakom pravnom i fizičkom licu da bude dio priče FK Sloboda i onda često se nađemo iznenađeni kada se u medijima pojave informacije da bi neko želio biti dio toga, iako je sa svima njima obavljen razgovor više puta i prezentovani načini kako postati dio FK Sloboda na najbrži mogući način”.

Od prvog dana vrata UO su otvorena za sve navijače i uvijek ste transparentno iznosili sve detalje vašeg rada.

“Često se spočitava da uprava kluba nije dovoljno transparetna ili dostupna za javnost. Mi se nažalost ne oglašavamo putem Instagrama ili drugih socijalnih mreža u cilju samopromocije kako je već prisutno kod drugih klubova. Nas ćete naći svaki dan tamo gdje i treba da budemo, na treninzima, po raznim komisijama nogometnog saveza, u pregovorima sa sponzorima ili dobavljačima, po sudovima, ukratko tamo gdje je naše prisustvo i potrebno. Ukoliko pogledate sve naše prijašnje izjave i saopštenja svaka su išla u pravcu da je svako dobrodošao da dođe na razgovor i da se sam uvjeri u ono šta radimo. Na komentare i natpise putem portala ili socijalnih mreža budite sigurno da nećemo odgovarati jer jedina i prava adresa za to su prostorije kluba”.

2022. godina je na izmaku i u budućnosti nastavljate istim tempom, kakvi su planovi?

“Prije svega želim da naglasim da smo finansijski imali uspješnu godinu, pogotovo zadnjih 6 mjeseci što vam mogu potvrditi svi uposleni u našem kolektivu. Najviše smo postigli u omladinskom pogonu za koji možemo ponosno reći da je postao rentabilan, odnosno da mu ne treba nikakva finansijska podrška FK Sloboda za njegovo djelovanje. Uspjeli smo konačno doći na nivo da budemo redovni sa isplatama uposlenima, poreznim davanjima, a dobavljače smo svakako u ove 3 godine avansno plaćali. Ono na čemu sada moramo raditi je popraviti bodovni saldo jer nismo zadovoljni situacijom i smatramo da smo trebali i morali dosta više. Iz tih razloga dogovorili smo još veći budžet kao i svu logističku podršku za predstojeći period. Treneru Jahiću je većinom glasova izglasano povjerenje i data mu je apsolutna podrška da sezonu privede kraju. Također u saradnji sa Dynami Sport Group i njihovim predstavnicima Sabrinom Buljubašić i Amerom Osmanagićem i u dogovoru sa trenerom Jahićem, postavljeni su jasni ciljevi za ovu sezonu, a to je gornji dio tabele i ostavariti što je mogući bolji plasman u Kupu. Zbog toga imaju logističku i finansijsku podršku kao i autonomiju u odabiru igrača i sistema igranja. Možemo reći da smo svi konačno došli do faze kada će se naš rad jedino vrednovati rezultatima, odnosno kako sportski rezultati za trenere i igrače tako i ostali rezultati za nas kao upravu. Za 2023. su već obezbjeđena financijska sredstva za prvih 9 mjeseci funkcioniranja i smatram da ćemo 2023. godinu završiti sa još mnogo boljim finansijskim, ali i sportskim rezultatima koji su opet nama na kraju i najbitniji”.

Ono što nikako ne smijemo zaboraviti je i Javni poziv za sticanje upravljačkih prava u FK Sloboda?

“Želim ovim putem da pozovem sve zainteresovane kompanije ali i fizička lica da se jave na Javni poziv za sticanje upravljačkih prava koji će biti objavljen danas. Smatram, da je pravi trenutak da nam se priključi jos zainteresovanih pojedinica da bi uspjeli zacrtani cilj sprovesti do kraja, a to je uspješan i samoodrživ klub koji je bio i biće prepoznatljiv još mnogo godina.” !

Preglednom izvještaju možete pristupiti ovdje .

Svim našim navijačima, ljubiteljima fudbala i istinskim zaljubljenicima u sport, kolektiv FK Sloboda želi sretnu Novu godinu, uz želje da vam 2023. bude još uspješnija od prethodne.

RTV Slon/fksloboda.ba