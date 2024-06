Sedmica će započeti oblačnim nebom

Sutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine na području Hercegovine. Krajem dana očekuje se prestanak padavina. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 °C.

Za ponedjeljak za područje Tuzle Federalni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje zbog grmljavine.

U utorak, 4. juna umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi. Vjetar slab, uglavnom, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu i sjeveru zemlje do 27 °C.

U srijedu, 5. juna sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne u zapadni, sjeverozapadnim područjima Bosne i na sjeveru Hercegovine su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab, uglavnom, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, a dnevna od 22 do 28 °C, saopćio je Federalni hidrometeorološki zavod.