Slijedi toplotni val, kako spriječiti sunčanicu?

Meteorolozi u Bosni Hercegovini najavljuju sunčano vrijeme sa visokim temperaturama zraka uz moguće lokalne pljuskove u centralnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Visok procent vlage u zraku i nestabilna atmosfera uticat će na raspoloženje stoji u biometeorološkoj prognozi.

„Od 18. do 22. juna izgledno je stabilno vrijeme uz obilje sunca i ekstremno visoke temperature zraka. Nove padavine i blago osvježenje prognozira se u periodu od 22. do 24. juna. Stabilizacija vremena izgledna je 25. i očekuje se do kraja prognoznog perioda.“- ističe Bakir Krajinović, meteorolog u FHMZ.

S obzirom da se u narednom periodu prognoziraju ekstremno visoke temperature zraka ljekari pozivaju na oprez, kako bismo prevenirali neželjene posljedice toplotnog vala i spriječili pojavu sunčanice i toplotnog udara. U riziku su, ne samo hronični bolesnici, nego i potpuno zdrave osobe.

Bez obzira gdje se nalazite, na moru, toplim prostorijama ili na vrućem asfaltu potrebno je poznavati pravila samopomoći i pomoći unesrećenom do dolaska medicinskog osoblja. Ne zaboravite da trebate imati pri ruci i toplomjer jer kontinuirano mjerenje tjelesne temperature je veoma važno.

„Duže izlaganje glave suncu dovodi do sunčanice, posebno kada je potiljačni dio glave diretno izložen visokoj temperaturi i pod uticajem sunčeve toplote. To utiče napojavu simptoma koji su jako slični potresu mozga i nisu nimalo bezopasno. Ozbiljni slučajevi mogu završiti nesvjesticom ili komatoznom stanju.” – ističe Elma Kuduzović, rukovoditeljica Odjeljenja za promociju zdravlja u INZ.

Za sve one koji se nađu u situaciji da je neko u njihovoj okolini doživio toplotni udar trebaju znati razlikovati ga od sunčanice.

“Toplotni udar je vrlo sličan sunčanici s tom razlikom što ne mora nastati kao posljedica direktnom izlaganju suncu. Obično se javlja kada je povećana vlažnost vazduha u vrijeme ljetnih sparina jer je u takvim uslovima otežano znojenje i prirodno hlađenje organizma. U slučaju toplotnog udara, kao i kod sunčanice mora se intervenisati i odmah početi sa rashlađivanjem.” – dodaje dr. Kuduzović.

Savjetuje se osobu smjestiti u hladovinu ili rashlađenu, zatamnjenu prostoriju i raskomotiti. Važno je postepeno rashlađivanje stavljanjem hladnih obloga na potiljak i glavu sve dok se temperatura ne vrati u normalu. Pri ruci imati toplomjer i periodično mjeriti tjelesnu temperaturu.