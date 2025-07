Historijski toplotni talas parališe Evropu: Zatvoren Ajfelov toranj, dvoje mrtvih u Francuskoj, požar u Španiji

Historijski toplotni talas koji je pogodio Evropu izazvao je smrtne slučajeve, požare, kolaps elektroenergetskih mreža i zatvaranje znamenitosti poput Ajfelovog tornja.

Toplotni talas koji posljednjih dana nemilosrdno prži evropski kontinent ostavio je za sobom ljudske žrtve, zatvorene turističke atrakcije, vanredne situacije i upozorenja meteoroloških službi u gotovo svim zemljama. Najviše su pogođene Francuska, Italija, Španija i Njemačka, dok su meteorolozi konačno najavili zahlađenje u drugom dijelu sedmice.

Vidikovac na vrhu Ajfelovog tornja zatvoren je do daljnjeg zbog sigurnosti i udobnosti posjetilaca. Pariz i šira regija Ile-de-France bilježe ogroman broj poziva na hitne službe, a više od 300 ljudi je primljeno u bolnice sa simptomima koji ukazuju na toplotni udar, dok su dvije osobe preminule. Francuske vlasti potvrdile su da je juni 2025. drugi najtopliji mjesec u historiji mjerenja, odmah iza juna 2003. godine.

U Italiji su veliki gradovi Rim, Milano, Firenca i Bergam ostali bez struje jer elektroenergetski sistemi nisu izdržali pojačano korištenje klima uređaja. Zabilježeni su i ozbiljni incidenti u Firenci su građani ostajali zaglavljeni u liftovima, a semafori su prestali raditi. Sve više domaćinstava u Italiji pribjegava kupovini klima uređaja, iako to ranije nije bio standard čak ni tokom ljeta.

Njemačka je zabilježila ozbiljan incident na sjeveru zemlje gdje je 48 putnika evakuisano iz voza koji se zaglavio na mostu zbog tehničkog kvara. Klima uređaji unutar vagona radili su smanjenim kapacitetom, a rastuća temperatura u unutrašnjosti voza primorala je putnike da pozovu pomoć. Dvoje mladih putnika je završilo u bolnici, ali niko nije teško povrijeđen.

U Španiji je zabilježen tragičan ishod, najmanje dvije osobe su stradale u požaru koji je zahvatio regiju Kataloniju. Požar, izazvan ekstremnim temperaturama i sušom, širio se brzo zahvaljujući olujama i jakim vjetrovima, a desetine hektara poljoprivrednog zemljišta je uništeno. Oko 14.000 ljudi upozoreno je da ostanu u svojim domovima, dok su se vatrogasne ekipe borile s teškim vremenskim uslovima.

Uprkos svemu, meteorolozi iz Francuske i Njemačke najavili su kraj ovog razornog toplotnog udara. Sa zapada dolaze kiše i grmljavinske oluje koje će do četvrtka donijeti osjetno zahlađenje. Dok su temperature u Njemačkoj dosezale čak 40 stepeni Celzijusa, prognoze predviđaju da će do kraja sedmice pasti na prosječnih 27 stepeni. U Španiji i Italiji, gdje su zabilježene rekordne vrijednosti i do 46 stepeni, pad temperature očekuje se do vikenda.

Evropski meteoservisi izdali su niz upozorenja, posebno za gradove poput Brisela, Kelna, Hamburga, Frankfurta, Pariza i Budimpešte, gdje se očekuju temperature od najmanje 35 stepeni Celzijusa. Građanima se savjetuje da piju dovoljno tečnosti, izbjegavaju izlaganje suncu u najtoplijem dijelu dana i rashlađuju tijelo kad god je moguće. Evropska prijestolnica turističke sezone, suočila se s izazovima za koje očito nije bila spremna.

Toplotni talas 2025. godine ostaje upisan kao jedan od najpogubnijih u novijoj historiji Evrope.

RTVSLON/DW