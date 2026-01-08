Australiju pogađa ekstremni toplotni val: Temperature do 45°C

Dok se Bosna i Hercegovina suočava s pravom zimom i izrazito niskim temperaturama, na drugom kraju svijeta Australiju pogađa snažan toplotni val koji je zahvatio veliki dio zemlje.

U pojedinim regijama temperature dostižu i do 45 stepeni Celzijusa, što je izazvalo ozbiljne probleme, posebno u kombinaciji s dugotrajnim sušnim periodom.

Zbog ekstremno visokih temperatura i nedostatka padavina, izbili su brojni požari koji su zahvatili dijelove istočne, centralne i jugoistočne Australije.

Nadležne službe su u stanju pripravnosti, dok se stanovništvu u ugroženim područjima upućuju upozorenja zbog mogućeg širenja vatrene stihije i pogoršanja kvaliteta zraka.

Stručnjaci upozoravaju da bi se, ukoliko se ekstremni vremenski uslovi nastave, situacija mogla dodatno zakomplikovati.

Toplotni val u Australiji još jednom ukazuje na izražen kontrast vremenskih prilika širom svijeta, dok meteorolozi nastavljaju pratiti razvoj situacije i moguće posljedice po stanovništvo i okoliš.