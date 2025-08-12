Toplotni val do 39 stepeni, hitne službe bilježe porast intervencija

Stanovnici Bosne i Hercegovine narednih dana mogu očekivati ogromne vrućine, uz tek poneki oblak i rijetke lokalne pljuskove. Pred nama su i tropske noći kada se živa na termometru neće spuštati ispod 20 stepeni.

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog vrlo visokih dnevnih temperatura koje se očekuju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Upozorenje je na snazi od 10. do 15. augusta 2025. godine, svakog dana u periodu od 12:00 do 17:00 sati.

Visoke temperature nisu samo broj na termometru, nego ozbiljan test za organizam. Ljekari podsjećaju- flašica vode može spriječiti posljedice koje bi vas mogle odvesti u hitnu pomoć.

Dehidracija, kažu ljekari, može nastupiti brzo, a simptomi poput vrtoglavice, slabosti i suhoće usta znak su da organizmu hitno treba tečnost.

„Zbog visokih temperatura i povećanog gubitka tečnosti znojenjem ljeti je tijelu i koži potrebna veća količina vode, najmanje dva litra dnevno što je otprilike osam čaša. Preporuka je unositi tečnost polako, u malim količinam i izbjegavati alkoholna, gazirana i zaslađena pića koja će samo pojačati dehidrataciju”, pojašnjava dr. spec. Elma Kuduzović, rukovoditeljica Zavoda za javno zdravstvo u okviru INZ.

Ljekari upozoravaju da vrućine mogu biti opasne, posebno za starije osobe, hronične bolesnike i djecu. U Službi hitne medicinske pomoći Tuzla posljednjih dana bilježe povećan broj intervencija zbog zdravstvenih tegoba izazvanih visokim temperaturama. Najčešći su slučajevi toplotnog udara, dehidracije i povišenog krvnog pritiska.

„U subotu smo imali 265 pregleda, u nedjelju 246, 224 u roku od 24 sata. Hitne službe su sve punije, ne samo naša nego i uopšte, što je vjerovatno povezano s klimatskim promjenama, visokim temperaturama i toplotnim valovima. Zbog toga naše pacijente i sugrađane upućujemo kako da se zaštite od vrućine – gdje da se sklone, šta da piju i jedu, kako da se oblače. Pritisak na hitnu pomoć evidentno je porastao i vrlo je značajan“, govori Snežana Rakovac, specijalista urgentne medicine.

Prema najavama meteorologa, visoke temperature neće popustiti tako brzo, a vrhunac toplotnog vala očekuje se u narednim danima.

„Izgledan je nastavak toplotnog vala. Jako anticiklonalno polje uslovljava i dalje temperature zraka znatno više od prosječnih za ovo doba godine. Indeks UV zračenja narednih dana biće vrlo visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 14 i 20 u Bosni do 28 u Hercegovini. Najviše dnevne temperature uglavnom između 33 i 38, a na jugu zemlje do 39 stepeni“, kaže Dženan Zulum, meteorolog u FHMZ BiH.

Iz Službe hitne pomoći podsjećaju da su jednostavne mjere prevencije najbolja zaštita od posljedica toplotnog vala.