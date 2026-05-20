Evropi stiže prvi toplotni val, vrućine se očekuju i na Balkanu

Evropi stiže prvi ozbiljniji toplotni val ove godine, a neuobičajeno visoke temperature za kraj maja očekuju se i na Balkanu.

Prema prognozama meteorološkog servisa Severe Weather Europe, nad većim dijelom kontinenta razvija se takozvana toplinska kupola, koja će donijeti stabilno vrijeme i znatno više temperature od prosjeka.

Najizraženije vrućine očekuju se u Španiji i Portugalu, gdje bi temperature mogle dostići i do 39 stepeni. Topla zračna masa zatim će se širiti prema zapadnoj i srednjoj Evropi, gdje se prognoziraju vrijednosti od 25 do 30 stepeni.

Od kraja vikenda i tokom naredne sedmice porast temperatura očekuje se i u Italiji, srednjoj Evropi i na Balkanu. Temperature bi u pojedinim područjima mogle dosezati od 28 do 32 stepena.

Toplinska kupola nastaje kada se područje visokog pritiska zadrži nad većim dijelom kontinenta i djeluje poput poklopca, zadržavajući topli zrak pri tlu. Takav sistem može trajati nekoliko dana, ali i duže, zavisno od njegovog intenziteta.

Visoke temperature posebno mogu pogoditi starije osobe, djecu, hronične bolesnike i radnike na otvorenom, zbog čega se građanima savjetuje oprez tokom najtoplijeg dijela dana.