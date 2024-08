Srce Sarajeva za Meg Ryan

Holivudska zvijezda Meg Ryan bit će jedna od gošći ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala (SFF), koji će se održati od 16. do 23. augusta. Organizatori su u ponedjeljak najavili da će joj tom prilikom biti dodijeljena počasna nagrada Srce Sarajeva za doprinos filmskoj umjetnosti.

Predavanja i novi film

Ryan će se pridružiti Johnu Turturru i Alexanderyju Payneu, poznatim glumcima i redateljima čiji je dolazak već ranije potvrđen. Poput njih, i Meg Ryan će održati posebno predavanje za mlade filmske umjetnike. Njen masterclass moderirat će nagrađivani bosanskohercegovački redatelj Danis Tanović, a ovo će biti jedinstvena prilika za uvid u ključne aspekte Ryanine karijere i njen novi film **What Happens Later**, koji će također biti prikazan na SFF-u.

Osvojila je naša srca

„What Happens Later*“ je romantična komedija koju je Ryan režirala, napisala scenarij i u kojoj glumi uz Davida Duchovnyja. Ovo je njen drugi redateljski projekt, nakon filma „Ithaca“ iz 2015. godine. Osim toga, Meg Ryan će publici SFF-a predstaviti posebnu projekciju svoje hit romantične komedije iz 1998. godine „Imaš poruku“.

„Meg Ryan osvojila je naša srca na prvi pogled. Ne samo da nas je očarala svojim nezaboravnim izvedbama već je pokazala i svoju vještinu iza kamere kao redateljica i scenaristica. Čast nam je dodijeliti joj Srce Sarajeva“, izjavio je Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala.

Priznanja i uspjesi

Meg Ryan je stekla široko priznanje za svoju prvu ulogu nominiranu za Zlatni globus kao Sally Albright u filmu „Kad je Harry sreo Sally“, u režiji Roba Reinera i prema scenariju Nore Ephron. Nastavila je uspješno glumiti u romantičnoj komediji „Romansa u Seattleu“, gdje je igrala uz Toma Hanksa, što joj je donijelo drugu nominaciju za Zlatni globus.

Njezina posljednja suradnja s Ephron i Hanksom bila je romantična komedija „Imaš poruku“, koja je Ryan ponovno dovela do međunarodnog priznanja i treće nominacije za Zlatni globus. Također je stekla priznanja za svoje jedinstvene dramske uloge, uključujući ulogu u filmu „Hrabrost ratnika“ uz Denzela Washingtona, gdje je igrala prvu vojnikinju nominiranu za Medalju časti. Također je bila pohvaljena za ulogu žene s problemom alkoholizma u filmu „Kad muškarac voli ženu“ uz Andyja Garciju, te je za film Sundance Instituta „Obećana zemlja“ osvojila nominaciju za Independent Spirit Award.

Počasno Srce Sarajeva

Počasno Srce Sarajeva ustanovljeno je 2005. godine kako bi se odalo priznanje pojedincima za izuzetan doprinos afirmaciji i razvoju filmske industrije te podršci i razvoju Sarajevo Film Festivala.