Stanje na putevima: Mokar kolovoz, vidljivost smanjena

Povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolovoz će u većini krajeva naše zemlje pratiti vozače. Zbog niske oblačnosti vidljivost može biti smanjena na prevojima, dok je opasnost od odrona u ovakvim uslovima uvijek prisutna, navode iz BIHAMK-a.

Zbog većeg odrona, jednom trakom naizmjenično saobraća se na magistralnom putu M-17 Zenica-Žepče u mjestu Nemila.

Zbog izlijevanja vode na kolovoz, obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Kostajnica-Kozarska Dubica (Špilja).

Zbog opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup) saobraća se otežano.

Zbog sanacije klizišta na dionici autoceste A-1 Tarčin-Lepenica za saobraćaj su zatvorene tunelske cijevi tunela Vis, 25 Novembar i Grab, a saobraća se dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Zbog radova na autocesti A-1 Visoko-Podlugovi saobraća se preticajnom trakom.

Radovi su aktuelni i na magistralnim putevima: Lepenica-Han Ploča, Potoci-Mostar (obilaznica kroz Mostar) i Hadžići-Sarajevo, a na

mjestima radova saobraća se usporeno, jednom trakom.

Na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača, zbog oštećenja mosta, vozila do 30 tona saobraćaju jednom trakom, dok je za vozila preko 30 tona saobraćaj obustavljen.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje zbog oštećenja kolovoza još uvijek je obustavljen saobraćaj.

Zbog aktivnog klizišta, u prekidu je saobraćanje na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik selo.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima: Velika Kladuša, Kostajnica i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Zbog oštećenja mosta granični prelaz Brčko mogu koristiti samo pješaci.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).