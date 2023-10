Štetni, a sve popularniji: „Prime” sokovi i ljuti “Takis” čips osvojili mlade u BiH

Sok od kojeg dobijate dodatnu energiju i koji vam neko vrijeme drži koncentraciju, sve je popularniji među mladima. “Prime” sokovi koji su postali popularni samo zato jer su ih osmislili američki youtuberi, sada su stigli i na bh. tržište. Prije nekoliko dana našli su se i u jednom tuzlanskom shopu, ali su sa polica nestali ekstremnom brzinom.

“Očigledno djeca širom svijeta posebno kod nas prate jako te youtubere, pa čak i kad ga ne prate druga djeca su proširila da je to popularno i samim tim postaje među populacijom. Dobili smo neke fine količine i sve je otišlo u dva dana i ja sam morao ići u Sarajevo po dodatni kontigent”, rekao je Mirza Mustafagić, influencer i vlasnik shopa

S obzirom na interes, Mustafagić očekuje da će i nove količine brzo nestati sa polica iako pola litre u njegovom shopu košta 15 KM, a to je ujedno i najjeftinija ponuda. Na sajtovima za prodaju ovaj sok se može pronaći i po cijeni od 30 i više maraka. Međutim, stručnjaci smatraju da problem nije u samoj cijeni koliko u sastojcima koji organizmu mogu donijeti više štete nego koristi.

“Alarmantan podatak je da jedan od ta dva pića sadrži 200 mg kofeina što je vještački stimulans i to su prekoračene doze za odraslog čovjeka, a pogotovo za djecu. To je poređenje sa nekih dva do pet pića coca-cole ili red bull-a koji imaju velike količine kofeina”, kazala je Mirha Skakić, nutricionistica.

Popularnost je narasla do te mjere da djeca prodaju i po gutljaj soka za marku ili dvije. A osim soka, sve je popularniji i izrazito ljuti čips “Takis”, koji košta 7 KM. Problem je i što mladi, učestvuju u izazovima na društvenim mrežama, jedući velike količine čipsa, čime mogu ozbiljno narušiti zdravlje, odnosno izazvati velike probleme probavnog trakta.

“Dugoročnim konzumiranjem može doći do narušavanja i stvaranja želučane kiseline, gastrisisa, vraćanja hrane u jednjak”, dodala je Skakić.

Osim tegoba po fizičko, trendovi kojima djeca podliježu putem interneta, donose i psihološke probleme, a konzumiranje određenih proizvoda kao što su ovi, može izazvati i ovisnost.

“Ono što je kod tog uzrasta najvažnije da kroz sve to, kada vam nestaje ta energija nastaje strah, panika, potreba i vi vremenom prestajete normalno funkcionisati jer ste stalno pod strahom da nešto nećete moći uraditi, a lijep je osjećaj kada možete. Dugotrajnim korištenjem postaje ovisnost i mi to kod djece primjećujemo”, istakla je Fatima Jupić, pedagoginja/psihologinja.

Ono što je pozitivno kada su u pitanju “Prime” sokovi je što je na bh. tržištu uglavnom dostupna vrsta koja ne sadrži kofein. Međutim, stručnjaci ipak savjetuju da roditelji kada su ovakvi trendovi u pitanju budu oprezni, te da što više razgovaraju sa djecom o njihovoj štetnosti kao i štetnostima novih tehnologija.