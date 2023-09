Stiže promjena vremena: Za Tuzlu na snazi meteoalarm

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne naoblačenje sa sjeverozapada, koje krajem dana ili u večernjim satima u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne može usloviti kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugo do 22, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 33 °C.

Za područje Tuzle je na snazi meteoalarm.

Regija Tuzla 3.9.2023. od: 19:00 do: 23:59

“Očekivana količina padavina između 20 i 40, lokalno do 50 l/m2. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni mogućnosti za lokalno plavljenje manjeg broja imovine, sa lokalnim ometanjem u aktivnostima na otvorenom. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode.

od: 19:00 do: 23:59

Pljuskovi praćeni grmljavinom.

Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće” – saopćeno je iz FHMZ.