Studentsko vijeće Medicinskog fakulteta Tuzla oprostilo se od mlade doktorice

Studentsko vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli izrazilo je duboko žaljenje povodom smrti kolegice i doktorice Lamije Spahić.

U emotivnoj poruci naveli su da je njen prerani odlazak ostavio veliku prazninu među kolegama, prijateljima i svima koji su je poznavali. Istakli su da će je pamtiti po dobroti, plemenitosti, ljudskosti i predanosti.

Iz Studentskog vijeća uputili su izraze najdubljeg saučešća porodici, prijateljima i kolegama doktorice Spahić, poručivši da će uspomena na njen život ispunjen humanošću, dostojanstvom i brigom za druge ostati trajno sačuvana.