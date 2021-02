Stupila na snagu nova Uredba: Olakšano zapošljavanje u javnim ustanovama

U Federaciji BiH na snagu je stupila Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru. To zapravo znači da je preduzećima i ustanovama omogućeno zapošljavanje radnika na određeno vrijeme do godinu dana, a ranije je to bilo do četiri mjeseca. Ovim je olakšano zapošljavanje potrebnog medicinskog kadra u zdravstvenim ustanovama, za što su se zalagali u Sindikatu zdravstva Federacije BiH.

”Vi znate da smo imali ograničavajuće faktore vezane za zapošljavanje u javnim preduzećima izmjenama Zakona o radu iz 2018. godine. Nije bilo moguće zaposliti nikoga bez konkursne procedure. Nažalost, te konkursne procedure su trajale po godinu dana. Mi u UKC-u nismo uspjeli za godinu i po da završimo niti jedan konkurs, zbog žalbi, zbog nepravilnosti. Insistirali smo da se ta uredba izmijeni, da se u dijelu koji se odnosi na ono kad ne morate raspisati konkurs, doda jedna tačka u kojoj će glasiti da se do godinu dana mogu zaposliti ljudi u slučaju izbijanja epidemije, pandemije i svega ostalog. Znate da smo imali strašan nedostatak osoblja, da su radili po 12 mjeseci, izmoreni, nisu koristili godišnje odmore, a mi nismo imali zakonske mogućnosti da to uradimo, osim na način da ih zaposlimo na četiri mjeseca. Za četiri mjeseca ljudi ne mogu naučiti da rade u kovid bolnicama. Vlada FBiH je uslišila ono što smo tražili i izmijenila Uredbu, stupila na snagu 4. februara i sada se u javne ustanove u slučaju pandemije, zaraznih bolesti, mogu zaposliti ljudi do godinu dana, što nam u ovom trenutku odgovara”, navodi za RTV Slon Zijad Latifović, predsjednik Sindikata zdravstva FBiH.