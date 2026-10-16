Sud obustavio isključenje učenika iz škole u Tuzli: Upozorio na moguću štetu po dijete

Jasmina Ibrahimović

Sud je odgodio izvršenje odluke kojom je maloljetnom učeniku Osnovne škole „Sveti Franjo“ u Tuzli prestalo pravo na pohađanje nastave i status učenika ove obrazovne ustanove. Odluka o odgađanju izvršenja važit će do okončanja upravnog spora koji su, u ime djeteta, pokrenuli njegovi roditelji.

Kako je saopćeno iz suda, upravni spor pokrenut je protiv rješenja Školskog odbora JU Osnovna škola „Sveti Franjo“ Tuzla od 29. septembra 2026. godine, kojim je učeniku utvrđen prestanak prava na školovanje u toj ustanovi.

Roditelji su, kao zakonski zastupnici maloljetnog učenika, uz tužbu podnijeli i zahtjev za odlaganje izvršenja spornog rješenja.

Sud je taj zahtjev prihvatio, ocijenivši da postoji realna mogućnost da bi provođenje odluke Školskog odbora moglo prouzrokovati štetu za dijete koju bi kasnije bilo teško otkloniti.

U obrazloženju odluke sud je posebno ukazao na obavezu poštivanja Konvencije o pravima djeteta, kao i na zabranu diskriminacije djece u obrazovnom procesu.

To znači da se odluka o prestanku prava na pohađanje nastave za sada neće provoditi, dok sud ne odluči o zakonitosti osporenog rješenja.

Odluka o odgađanju izvršenja ne predstavlja konačnu presudu u ovom predmetu, već privremenu mjeru kojom se štite prava maloljetnog učenika do završetka sudskog postupka.

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