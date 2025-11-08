Roditelji učenika Katoličkog školskog centra Tuzla traže reakciju Uprave škole

Grupa roditelja učenika Katoličkog školskog centra „Sv. Franjo“ u Tuzli uputila je otvoreno pismo u kojem izražavaju nezadovoljstvo načinom na koji Uprava škole reaguje na dugogodišnje pritužbe učenika i roditelja zbog, kako navode, „verbalnog i emocionalnog maltretiranja djece“.

U pismu koje je dostavljeno medijima roditelji ističu da se slučajevi neprimjerenog ponašanja prema učenicima, koji se navodno ponavljaju godinama, ne rješavaju na adekvatan način i da se problemi u pravilu „guraju pod tepih“. Kako navode, povod za obraćanje javnosti bila su nedavna dešavanja na času jednog predmeta, nakon kojih su učenici i roditelji zajednički odlučili podnijeti službene žalbe Nastavničkom vijeću.

Roditelji tvrde da su žalbe uredno dostavljene i pečatirane, ali da ni nakon isteka propisanog roka nisu dobili nikakav odgovor od Uprave škole. Uprkos ranijim obraćanjima i razgovorima s direktorom, pedagogom i razrednicima, smatraju da konkretnih koraka u zaštiti učenika nije bilo, te da se sve svodi na privremene razgovore koji, kako navode, „probleme samo odgađaju“.

U otvorenom pismu roditelji poručuju da su izgubili povjerenje u interne školske procedure i da očekuju od Uprave škole da preduzme ozbiljne disciplinske i pedagoške mjere kako bi zaštitila učenike. Naglašavaju da se njihovo obraćanje ne odnosi samo na jedan konkretan slučaj, već na širi problem odnosa prema učenicima i nedostatak odgovornosti u rukovođenju školom.

Roditelji pozivaju Upravu Katoličkog školskog centra Tuzla da „konačno reaguje i zaustavi praksu verbalnog i emocionalnog zlostavljanja djece“ te da se omogući okruženje u kojem će učenici moći učiti i razvijati se bez straha i pritiska.

