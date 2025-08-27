Roditelji plaćaju kazne zbog opasne vožnje djece na električnim romobilima

Kazne zbog električnih romobila sve češće pogađaju roditelje čija djeca upravljaju ovim vozilima bez kacige i izvan zakonom dopuštenih površina.

Policijska uprava u Sunji privremeno je oduzela dva električna romobila djeci koja su ih vozila po kolniku bez zaštitne kacige, što predstavlja direktno kršenje saobraćajnih propisa. Zbog ovoga će protiv roditelja biti izdati obavezni prekršajni nalozi, prenosi Fena.

Iz policije upozoravaju roditelje da ne kupuju djeci električne romobile ukoliko nisu ispunjeni zakonski uvjeti za njihovu upotrebu. Prema Zakonu o sigurnosti saobraćaja, minimalna starosna dob za vožnju električnog romobila je 14 godina, a nošenje kacige obavezno je za sve vozače. Roditelji koji zanemaruju ove odredbe mogu se suočiti s novčanim kaznama od 30 do čak 1990 eura.

Korištenje električnih romobila dozvoljeno je samo na biciklističkim stazama i trakama, a u slučaju da one ne postoje, vožnja je moguća površinama namijenjenim pješacima, ali uz poseban oprez. Također, u noćnim uslovima ili pri smanjenoj vidljivosti, vozači moraju nositi reflektirajuću odjeću ili oznake te imati uključena svjetla.

Iz policije poručuju da ovakve mjere nisu usmjerene protiv djece, već isključivo na njihovu sigurnost i zaštitu drugih sudionika u saobraćaju.