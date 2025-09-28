Telefoni remete odnose: Roditelji i tinejdžeri sve manje razgovaraju uživo

Pametni telefoni postali su produžetak čovjeka, posebno mladih, pa je mnogima digitalni svijet važniji od stvarnog. Sve rjeđe su trenuci kada nemaju telefon u rukama i pogled na ekranu, a stručnjaci već godinama upozoravaju da to ostavlja ozbiljne posljedice.

Novo istraživanje provedeno među roditeljima djece mlađe od 18 godina pokazalo je koliko je danas teško uspostaviti normalnu komunikaciju s tinejdžerima, ali i da roditelji priznaju kako i sami, ili njihovi partneri, provode previše vremena uz telefon, prenosi NY Post

Telefon kao smetnja

Tokom razgovora s djecom, više od polovine roditelja (52 posto) navodi da tinejdžeri u rukama drže telefon, što ometa komunikaciju i predstavlja veliku distrakciju. Zbog toga je gotovo 80 posto roditelja zabrinuto jer imaju manje stvarnih razgovora sa svojom djecom. I u odnosima među partnerima telefoni prave probleme – 58 posto roditelja priznaje da uređaji remete i njihov odnos. U sedmici prije istraživanja, 74 posto roditelja je uspjelo voditi razgovor bez ometanja telefonom, dok je u odnosu s partnerima taj procenat još niži – 64 posto.

Kako bi sačuvali porodične trenutke, 82 posto roditelja uvodi pravila zabrane korištenja telefona. Skoro polovina to primjenjuje tokom večere, 38 posto tokom porodičnih filmskih večeri, a više od četvrtine i za vrijeme zajedničkih izlazaka.

Ubrzan tempo života

Osim telefona, i ubrzani životni ritam dodatno otežava porodične odnose. Polovina roditelja ističe da ih opterećuju brojne kućanske obaveze, 43 posto navodi da posao remeti kvalitetno vrijeme, dok trećina ima problem s konstantnim obavezama i aktivnostima. Zbog toga se i obične stvari koje bi trebale biti spontane, poput druženja s prijateljima, večere s partnerom ili vremena za vježbanje, planiraju kao da se radi o poslovnim sastancima.

Čak i kada dođe do dogovora, više od polovine ispitanih priznaje da je tada barem jedna osoba ometena telefonom, poslom ili stresom.

Manje druženja uživo

Istraživanje je pokazalo i da ljudi zbog pretjerane digitalne povezanosti manje provode vrijeme uživo s drugima – rjeđe razgovaraju sa susjedima, manje se povjeravaju prijateljima i sve manje borave na otvorenom. Čak 70 posto učesnika priznalo je da žali za vremenima kada je bilo manje digitalnih ometanja i kada su se ljudi više družili licem u lice. Gotovo 80 posto smatra da su ljudi danas, iako povezaniji tehnologijom, zapravo udaljeniji jedni od drugih, a 90 posto ispitanih saglasno je da digitalna preopterećenost vodi izolaciji i usamljenosti.